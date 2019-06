"Wenn ich zu Hause bin, halte ich die Fresse"

Thomas Sabin

Oranienburg (ora) Der Musiker Gregor Meyle kommt heute Abend nach Oranienburg. Im Interview mit Thomas Sabin spricht er über Stille, Inspiration und bewegende Momente in Südafrika.

Herr Meyle, was ist für Sie das schönste Geräusch?

Gregor Meyle: Das Atmen meiner Familie, wenn sie schlafen. Das ist sehr unterschiedlich, und ich bin froh, dass ich diese Unterschiede hören kann.

Ihre erste Gitarre bekamen Sie geschenkt, als Sie vier Jahre alt waren. Wie entstand Ihre Leidenschaft zur Musik?

Meine Mama hatte eine tolle Plattensammlung mit vielen Singer-Songwritern. Die haben natürlich alle Gitarre gespielt. Mein Papa hatte eine schöne alte Gitarre an der Wand hängen. Da ging ich schon als Vierjähriger ran. Ab der ersten Klasse ging es dann richtig los, und ich habe Gitarrenunterricht genommen – das ist geblieben.

Wie viele Gitarren besitzen Sie heute?

Genau kann ich es nicht sagen, aber über die Jahre haben sich einige angesammelt. An sich brauche ich drei bis vier Gitarren, die wirklich wichtig sind. Zähle ich Ukulelen dazu, komme ich ungefähr auf 30 bis 40. Ein Musiker braucht unterschiedliche Klänge. Und jedes Instrument hat seine besonderen Eigenschaften in der Anwendung.

Als Sie fünf Jahre alt waren, standen Sie das erste Mal vor 400 Zuschauern auf einer Bühne und sangen ein Kinderlied. Dabei trugen Sie ein Mauskostüm. Wie war das für Sie?

Ich kann mich daran erinnern, dass dieses Lachen und Klatschen und das Entertainen riesengroßen Spaß gemacht hat. Die Leute haben sich gefreut und hatten Spaß. Genau das ist in Erinnerung geblieben. Natürlich auch die Stille und die Aufmerksamkeit, die mir beim Singen entgegengebracht wurde.

Wann wurde Ihnen klar, dass Sie Musiker werden und eigene Songs schreiben wollen?

Seit ich denken kann, habe ich an Songs gebastelt. Schon in unserer ersten Cover Band, da war ich zehn Jahre alt, sind drei bis vier eigene Lieder entstanden. Meine ersten Liebesballaden, die man halbwegs anhören kann (lacht), sind mit 14 oder 15 Jahren entstanden.

Heute Abend stehen Sie in Oranienburg auf der Bühne. Was verbinden Sie mit Brandenburg?

Mein Opa kommt aus Kleinmachnow. Da war ich als Kind oft und bin mit dem Dialekt auch sehr vertraut. In Oranienburg mag ich die Altstadt und besonders das Schloss, wo wir spielen werden. Es ist jedes Mal eine ganz besondere Atmosphäre, in alten Mauern spielen zu dürfen.

Was erwarten Sie von Ihrem Besuch in Oranienburg?

Wir haben vor Jahren schon mal in der Nähe gespielt. Das war auf einem alten Truppenübungsplatz. Ansonsten kenne ich die Gegend noch nicht und ich freue mich darauf, die Stadt zu entdecken. Für uns ist es einfach toll, immer wieder neue Orte zu entdecken. Ich freue mich sehr darauf.

Früher spielten Sie in einer Band namens Young Gunsund coverten Songs der US-amerikanischen Band Guns N’ Roses. Was faszinierte Sie an der Band?

Wir hatten eigentlich nur zwei Platten bei uns im Dorf. Die eine von Metallica und ein Doppelalbum von Guns N` Roses. Die fand ich bluesiger und konnte mehr mit der Musik anfangen. Das Coole an den Coversongs war, dass unser Publikum die Songs kannte und mitgesungen hat.

Woher nehmen Sie heute Ihre Inspiration?

Aus dem Leben, von Freunden und von dem, was ich in der Welt sehe und erlebe. All das fließt dann in die Texte und die Musik ein.

Im Laufe Ihrer Musikkarriere trafen Sie namhafte Musiker wie Xavier Naidoo, Roger Cicero, Sarah Connor oder Andreas Gabalier. Wie haben diese Menschen Sie bereichert?

Für mich hat das mit viel Demut zu tun. Ich wollte immer auf der Bühne derselbe Mensch sein, der ich auch hinter der Bühne bin. An Roger habe ich den hohen Anspruch an sich selbst sehr geschätzt. Sarah hat einfach eine super Stimme. Und jeder von ihnen steht für außergewöhnliche musikalische Fähigkeiten.

Nebenbei engagieren Sie sich als Botschafter für die "Hear the World Foundation" und rufen die Menschen dazu auf, ihr Gehör zu schützen. Was ist die Botschaft?

Das Hören ist für mich der wichtigste Sinn. Als Musiker bin ich auf mein Gehör angewiesen. Ich könnte ohne zu hören, keine Songs schreiben, da ich selbst noch nicht mal gut Noten lesen und schreiben kann, sondern nach Gehör arbeite. Mein aktuelles Album heißt "Hätt‘ auch anders kommen können". Das ist keine Phrase. Mir ist bewusst, dass es vielen Menschen schlechter geht als mir. Die Hear the World Foundation hilft weltweit Kindern, die nicht hören können und deren Eltern sich keine Hörgeräte leisten können. Ich fühle mich da als Musiker einfach sehr wohl, bei einem Projekt mitzuarbeiten, bei dem ich mit dem, was ich am besten kann, unterstützen kann. Letzten Sommer war ich mit "Hear the World" in Südafrika und habe erlebt, wie Kinder zum ersten Mal die Stimme ihrer Mutter hören konnten. Das war sehr bewegend und lässt einen gleichzeitig sehr bewusst darüber nachdenken, dass es einem so gut geht und meine Tochter in einem so tollen Land aufwachsen darf.

Was machen Sie momentan? Wie läuft die Tour?

Es läuft super! Wir haben ein tolles Live-Set zusammengestellt, und alle Bandmitglieder haben viel Freude daran.

Wie ruhen Sie sich aus?

Ich gehe viel mit dem Hund spazieren. Und wenn ich zu Hause bin, halte ich die Fresse – auf Deutsch gesagt. Ansonsten gibt mir meine Familie die Ruhe, die ich brauche.