Eine glatte Eins für die gute Nachbarschaft

Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Was beschäftigt die Menschen, also Sie, liebe Leserinnen und Leser, in Ihrer Heimat Oberkrämer? Das wollten wir in den vergangenen Wochen von Ihnen wissen. Dafür bewerteten Sie diverse Punkte wie den Nahverkehr und das Kulturangebot der Gemeinde mit dem Schulnotensystem. Die Ergebnisse liegen nun vor. Insgesamt 90 ausgefüllte Umfragebögen sind bei uns eingegangen.

Sport- und Freizeitmöglichkeiten: Die Gemeinde verfügt über ein reichhaltiges Angebot an Vereinen. Es gibt Feuerwehr-, Kultur-, Senioren- und zahlreiche Sportvereine. Dennoch scheinen Sie nicht ganz zufrieden zu sein mit den Möglichkeiten, die Freizeit zu gestalten. Sie geben dem mehrheitlich die Note drei. Elf Teilnehmer vergeben eine glatte eins, 14 allerdings eine fünf.

Öffentlicher Nahverkehr: Wenig überraschend beurteilen 23 sicherlich betroffene Pendler diesen Punkt als ausreichend (Note vier) und weitere 23 als ungenügend (Note sechs), schließlich gilt die RB 55 als Brandenburgs unpünktlichster und der RE 6 als der schlechteste Zug. Sie wünschen sich eine dichtere Taktung und mehr Zuverlässigkeit seitens der Bahn. Nicht nur hier, auch die Buslinien betreffend wünschen Sie sich einen Ausbau und eine höhere Taktung auf den Linien, die Ortsteile mit den umliegenden Städten verbinden.

Versorgung mit Kita und Schulen: Oberkrämer hat mit Kapazitätsengpässen in den Bildungseinrichtungen zu kämpfen. Sie vergeben hierfür eine Note drei. Die Linke in Oberkrämer arbeitet übrigens gerade ein Konzept aus zur Schulsituation. Der Kreis will derweil die Kapazitäten in Velten und Hennigsdorf erhöhen.

Wirtschaftliche Entwicklung: Auch hier treffen Sie die Mitte und beurteilen diesen Punkt mit einer Drei. Zu den 28 Stimmen kommen 23, die die Schulnote zwei vergeben. Sie tendieren also dazu, die wirtschaftliche Entwicklung als recht gut einzuschätzen. Gerade die positive Entwicklung des Gewerbegebiets Vehlefanz dürfte ihren Anteil daran haben.

Zustände von Straßen und Gehwegen: Das Resultat ist gemischt. Bewerten 22 von Ihnen diesen Punkt mit der Note zwei, sind es jeweils 18 bei Note drei und fünf. Es ist offenbar ortsabhängig. Gerade Vehlefanz leidet seit Jahren unter der schlecht sanierten Lindenallee, die laut der ehemaligen Ortsvorsteherin Erika Kaatsch die Senioren kaum sicher überqueren können. Zuständig für die Hauptschlagader der Gemeinde ist der Landesbetrieb Straßenwesen.

Gemeindeverwaltung als Dienstleister: Steht die Informationspolitik der Gemeinde seit dem Verkauf von Schloss Schwante etwas in der Kritik, sehen Sie das durchaus differenzierter und bewerten die Verwaltung als Dienstleister mit einer Note zwei (25). Sie sind offenbar zufrieden mit der Arbeit der Mitarbeiter. Allerdings haben auch 15 von Ihnen eine sechs angekreuzt. Die Einschätzung steht und fällt sicherlich mit der persönlichen Erfahrung.

Angebote für Familien: Gibt es, aber für Sie nicht in genügender Anzahl. 28 Leser setzen hier ihr Kreuz bei Note vier, 20 bei der drei. Offenbar gibt es Handlungsbedarf.

Kulturangebote: Mühle, Schmiede, Chöre, Kinder- und Kulturkirche, Kirchenkonzert und vieles mehr. Ihnen reicht das aber nicht. Sie geben eine drei (26), einige sogar eine fünf (16).

Einkaufsmöglichkeiten: Das Ergebnis überrascht vielleicht wenig. Sie pendeln zwischen einer zwei (22) und einer glatten sechs (20). Auch die Bewertung dieses Punktes dürfte aus der jeweiligen Dorfsicht getroffen worden sein. Gibt es in Schwante, Vehlefanz und Bötzow Supermärkte, müssen die Bewohner aus Marwitz oder Bärenklau natürlich ins Auto oder in den Bus steigen, um ihre Einkäufe erledigen zu können.

Nachbarschaft: Hier zeigt sich am deutlichsten die Stärke einer Gemeinschaft mehrerer Dörfer. Die Nachbarschaft wird mit Abstand am besten bewertet. Sie vergeben eine glatte Eins (34), nur zwei Kreuze weniger machten Sie bei der Note 8zwei (32). Damit steht fest: Nachbarschaft wird in Oberkrämer groß geschrieben.

Gesundheitsversorgung: Hier sind Sie uneins und vergeben fast gleichmäßig für Note zwei 19 und Note drei 20 Punkte. Das Ärztesterben, von dem vielfach zu lesen ist, trifft Oberkrämer auch nicht so schlimm wie andere Regionen. Zumal es in Schwante ein Gesundheitszentrum gibt und die Senioren in Vehlefanz ihren Arzt direkt im Ort haben.

In der nicht repräsentativen Umfrage unserer Zeitung erhielten wir auch einige Sonderwünsche. So soll in Neu-Vehlefanz der seit Jahren leer stehende Speicher verkauft und umgebaut werden. Immer wieder Thema sind der gewünschte Radweg von Schwante nach Germendorf und die Fortführung des Wanderweges rund um den Mühlensee. Einige Menschen in Neu-Schwante fühlten sich hier offenbar etwas abgehängt. Mehrfach erreichte uns der Wunsch, dass Bärenklau wieder mehr zusammenwächst und alte Differenzen überwunden werden.

Vielen Dank, dass Sie sich an der Umfrage beteiligt haben!