Feuerwehr auf dem Trockenen

Oliver Schwers

Golm (MOZ) Gibt es in der Uckermark genügend Löschwasser im Falle schwerer Brände? Die Frage stellt sich angesichts von Hitzewellen, trockenen Böden und knisternden Wäldern. Die Brandgefahr ist enorm. Alle drücken die Daumen, dass keine Feuer entstehen. Passiert es doch aufgrund der extremen Witterung, dann brauchen die Feuerwehrleute Löschwasser. Und zwar in Mengen.

Doch die Ausstattung mit Löschwasserentnahmestellen, Teichen oder Brunnen ist im Landkreis teilweise katastrophal. Offen ausgesprochen wird das selten. Die Experten wollen keine Panik machen. Hatte früher fast jeder Ort aufgrund fehlender zentraler Trinkwasserversorgung einen Löschteich, so sind heute durch Eigentumswechsel, Betriebsschließungen und Vernachlässigung viele gar nicht mehr offiziell in Betrieb. Auf Feuerwehrversammlungen beklagen Kameraden schlecht zugängliche Wege zu Seen und Flüssen, um dort im Notfall schnell Wasser zu pumpen. In Trockenzeiten sinkt der Wasserpegel. Wieder andere Becken sind undicht. Auch die Versorgung über Hydranten ist in vielen Bereichen unklar. Dabei geht es um das Problem des Drucks in den Wasserwerken.

Grundversorgung ist abgesichert

Brennt es wirklich, dann müssen zuallererst die örtlichen Feuerwehren zusehen, wie sie an Wasser herankommen. Generell zuständig für den Brandschutz sind die Städte, Gemeinden und Ämter. Eine zentrale Übersicht über alle Löschwasserstellen und Hydranten in der Uckermark gibt es erstaunlicherweise nicht. Der Landkreis hält sich raus und verweist auf die Kommunen. Eine Grundversorgung sei in jedem Falle abgesichert, so das Ordnungsamt. Doch die Fachleute wissen, dass viele Löschteiche saniert werden müssen. Bauanträge häufen sich.

Im Ernstfall hilft die moderne Technik. Durch große und dezentral verteilte Flotten gibt es selbst in kleinsten Gemeinden Tanker und Löschfahrzeuge, die für den ersten und wichtigsten Angriff Wasser an Bord führen. Bei größeren Bränden bauen die Wehrleute über große Entfernungen Schlauchleitungen auf. So geschehen beim Brand des Feuerwehrgerätehauses Zichow. Die Leitung musste vom Neubau im Lindenweg über die Dorfstraße bis zum alten Wirtschaftshof gelegt werden. Als sie stand, war das Feuer schon über die anrückenden Fahrzeuge gelöscht. Als "katastrophal" bezeichnet die Wehrführung von Gramzow die Löschwasserversorgung. Innerhalb des Dorfes gebe es keine Möglichkeiten, so die Kritik von Feuerwehrchef Danny Ruthenburg. Weder bei den Neubauten noch beim Baumarkt oder am Amtsgebäude stünde ausreichend Wasser zur Verfügung. Und Gramzow ist kein Einzelfall in der Uckermark.

Objektschutz für Betriebe

Dabei wird der Brandschutz in Deutschland durch ein Regelwerk klar vorgegeben. Demnach gibt es eine Grundsicherung durch die Gemeinden und einen Objektschutz zum Beispiel in großen Firmen. Deshalb mussten Landwirtschaftsbetriebe zu DDR-Zeiten Löschteiche vorhalten. Davon sind viele gar nicht mehr existent.

Gerade im Bau befindet sich ein Löschteich in Golm. Die Kosten liegen bei 15 000 Euro. Darum gekämpft hat seit Jahren Ortsvorsteher Günter Rohde. Weil er im Berufsleben Brandschutzexperte war, lässt ihn die Gefahrenvorsorge auch im Ruhestand nicht los. Für das Amt Gramzow erarbeitet er einen Plan, um die Situation zu verbessern. Das geht nur schrittweise voran. "Es fehlt an Geld und geeigneten Plätzen", sagt Rohde. "Früher gab es auch überall Tümpel, die genutzt werden konnten und in den Karten verzeichnet waren. Die meisten sind heute gar nicht mehr vorhanden."

Das alles interessiert das Wetter nicht. Bei extremer Dürre, die in vergangenen Jahren immer wieder vorkam, steigt die Brandgefahr. Dann sind Feuerwehren glücklich über Wasser aus dem Löschteich.