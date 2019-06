Anke Beißer

Hartmannsdorf (MOZ) "Mach mal ’ne Pause bei Holly’s Galerie-Café" – lautet die Einladung an der Schulstraße in Hartmannsdorf. Vor allem Radler machen davon gerne Gebrauch – manche regelmäßig, andere zufällig auf der Durchreise. Was alle eint, ist die Begeisterung über das riesige Kuchenangebot. 16 verschiedene süße Versuchungen sind täglich im Angebot.

"Auch bei der Hitze", sagt die Hausherrin Doris Hollnagel. Nur montags bleibt der Ofen kalt. Aus der Nachbarschaft kommt ebenfalls Kundschaft. "Da muss ich nicht backen", erklärt Regina Nadolny, die zwei Plasteboxen mit diversen Streuselkuchen-Stücken füllen lässt. "Mein Mann sagt, der schmeckt wie früher bei seiner Mutter", lobt die Wochenendsiedlerin Holly’s Backkünste.