Schwangerenkurheim droht das Aus

Ruth Buder

Bad Saarow (MOZ) Dunkle Wolken hängen über dem "Haus an der Sonne". Im Herbst soll die seit fast 20 Jahren bestehende medizinische Vorsorgeeinrichtung für Schwangere in der Bad Saarower Lindenstraße geschlossen werden. Im Ort hat sich die Schließung schon herumgesprochen. Genaues weiß man nicht, denn der Awo-Kreisverband als Träger der Einrichtung hält sich bedeckt.

Anke Müller, Leiterin des Hauses, möchte sich dazu nicht äußern und verweist an den Geschäftsführer Christian Wende-Szepes. Er lässt auf Nachfrage per E-Mail folgendes wissen: "In Abstimmung mit dem geschäftsführenden Vorstand möchte ich Ihnen mitteilen, dass der Awo Kreisverband Fürstenwalde zum jetzigen Zeitpunkt keine diesbezüglichen Interviewfragen beantworten wird, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt".

Als Gründe gibt er an, den derzeitigen Betriebsablauf nicht gefährden zu wollen, insbesondere auch mit Blick auf die zu betreuende Zielgruppe und die Beschäftigten. "Wir benötigen Zeit und Ruhe, um notwendige Veränderungsprozesse – im Interesse der Betroffenen – nachhaltig einleiten zu können. Eine größere Öffentlichkeit wäre hierbei nicht zielführend." Dabei pfeifen die Spatzen bereits vom Dach: Die Schließung naht. Dass die gekündigten Mitarbeiter auf Arbeitssuche sind, bleibt in einem relativ kleinen Ort wie Bad Saarow nicht verborgen.

Fast auf den Tag genau, am 2. Juli 1999, wurde der Grundstein für die Schwangerenkureinrichtung im Beisein der damaligen Brandenburger SPD-Sozialministerin Regine Hildebrandt gelegt. Im Mai 2000 fand die Einweihung statt. Damit wurde eine Tradition aus DDR-Zeiten fortgesetzt, in der es 17 Kureinrichtungen für Schwangere gab – diese allerdings ohne ein Angebot für mitreisende Kinder. Dieses Alleinstellungsmerkmal hat das Bad Saarower Haus auch heute noch, es soll das einzige in Deutschland dieser Art sein.

Die Schwangeren sind die Woche über ganz unter sich, können sich ungetrübt von Alltagssorgen erholen. Nur am Wochenende ist es den Angehörige erlaubt, zu Besuch zu kommen. Das Problem für den Träger Awo dürften die über die Jahre gestiegenen Kosten sein. Das Haus hat nur 24 Plätze, verfügt ausschließlich über Einzelzimmer und einen Wellnessbereich. Es muss eine medizinische und psychologische Betreuung vorhalten. Für Hebammen und Krankenschwestern gibt es eine Tag-und Nachtbereitschaft, wie auf der Internetseite des "Hauses an der Sonne" zu lesen ist.

Bedauern in Potsdam

Im Potsdamer Sozialministerium nimmt man die beabsichtigte Schließung "mit Bedauern" zur Kenntnis. Das Land sei in all den Jahren weder finanziell noch rechtlich als Träger an der Einrichtung beteiligt gewesen. Das wirtschaftliche Risiko für diese vergleichsweise kleine Einrichtung trage in jedem Fall der Träger der Einrichtung als Leistungsanbieter, heißt es. Er allein sei für die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Konzepts und des Betriebes der Reha-Einrichtung verantwortlich.

Das einzigartige Profil der Einrichtung berge ein besonderes Risikopotenzial in Bezug auf Auslastung und Belegung der Klinik. "Anmeldungen zum Aufenthalt werden häufig kurz vor der Anreise storniert oder kurz nach der Anreise vorzeitig beendet", weiß das Ministerium.