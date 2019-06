Sport frei für Finowfurt

Susan Hasse

Finowfurt (MOZ) Es ist vollbracht: Nach zehn Monaten Bauzeit wurde auch der zweite Bauabschnitt der Sanierung der kleinen Turnhalle in Finowfurt abgeschlossen. Am Freitag wurde die neuen Räume der Schule und dem Tennisverein offiziell übergeben.

Der zweite Bauabschnitt der Turnhalle kostete insgesamt 352.000 Euro. Erneuert wurde die Prallwand in der Halle, das Dach sowie Heizung und Elektrik, in dem in die Jahre gekommenen Gebäude. In der Halle trainieren zahlreiche Vereine, zudem wird die Halle von der benachbarten Schule für den Sportunterricht genutzt. Da heutzutage auch Sporttheorie im Unterricht gehört, steht den Schülern künftig ein eigener Schulungsraum direkt neben der Halle zur Verfügung.

Aufträge an regionale Firmen

Am Bau waren fast ausschließlich aus der Region stammende Bauunternehmen beteiligt, darunter Kleemannbau, Elektro Grassow aus Schorfheide sowie die Heizungsfirma Frank Dahms und Dachdecker Axel Lockfeldt aus Eberswalde. "Wir haben viele gute und verlässliche Bauunternehmen in der Region", freut sich Bürgermeister Uwe Schoknecht.

Im ersten Bauabschnitt wurde vergangenes Jahr bereits ein neuer Sanitärtrakt angebaut. Insgesamt kostete die Sanierung der kleinen Turnhalle bislang rund 902.000 Euro. Bezahlt wurde das Ganze vollständig aus dem Haushalt der Gemeinde Schorfheide. Die Sanierung der Finowfurter Sporthalle ist damit eine der größten Einzelinvestitionen für die Gemeinde.

Nun steht der dritte und letzte Bauabschnitt an der Sporthalle an: Noch in diesem Jahr soll die Fassade energetisch saniert werden, kündigt Bürgermeister Schoknecht an, Es seien bereits Aufträge im Wert von 35.000 Euro erteilt.

Deutlich verbessert haben sich die Sportbedingungen künftig für den Finowfurter Tennisclub FTC 05. Statt in zwei Wellblech-Garagen ist das Equipment der 34 Mitglieder künftig in den angebauten 98 Quadratmeter großen Vereinsräumen untergebracht. Umkleideraum, Vereinszimmer, Duschen und ein Abstellraum stehen den Tennisliebhabern nun zum Training zur Verfügung. Zu den beiden Tennis-Courts mit eigener Sprenkleranlage gibt es nun einen direkten Zugang. Besonders glücklich schätzt sich FTC-Präsident Bernd Matzdorf: "Die neue Bleibe ist wunderbar", findet er. Mit den neuen Vereinsräumen kann man sicher auch in Sachen Mitgliederwerbung punkten, ist er sich sicher. Neue Mitglieder und vor allem die Jugend für diesen tollen Sport zu begeistern, sei eien Herzensangelegenheit.