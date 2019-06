Visionen in blauen Kuben

Dietmar Puttins

Neuzelle (MOZ) Vier blaue Holz-Installationen empfangen die Besucher auf dem Stiftsplatz des Klosters Neuzelle. Sie sehen aus wie U.F.O.s. In Position, Form und Farbgebung harmonieren die Objekte mit dem historisch-klerikalen Architektur-ensemble. Es sind Installationen für die Ausstellung "Utopie Passion", die dort von Sonntag an bis zum 1. September präsentiert wird.

Vier zeitgenössische Künstler zeigen in den blauen Kuben ihre Projekte, die sie – auch im Dialog mit den Neuzeller Passionsdarstellungen – entwickelten.

Sparkasse spendet 5000 Euro

Initiator und Kurator der Ausstellung ist Niklas Nitschke (49) mit dem von ihm im Oktober 2018 gegründeten "Kunstverein im Kloster Neuzelle". Es ist sein zweites Kunstprojekt, das Institutionen aus Staat, Kirche und Wirtschaft fördern. So übergab ihm am Donnerstag die Geschäftsstellenleiterin der Sparkasse Neuzelle, Birgit Görsdorf offiziell ein Spende in Höhe von 5000 Euro.

Nelson Mandela gedacht

Es ist das zweite Mal, dass die Sparkasse Neuzelle den Lehrer vom Freien Gymnasium im Stift Neuzelle und zugleich Künstler bei Projekten fördert. Er realisierte schon vor einigen Jahren eine Idee, die gut ankam: Analog zu den 15 Neuzeller Passionsdarstellungen, von deren bisher zwei restauriert sind, hatten Nitschkes Schüler gemeinsam mit Austauschschülern aus Südafrika in ähnlicher Form künstlerisch Szenen geschaffen – aus dem Leben des südafrikanischen Aktivisten gegen die Apartheid und späteren Präsidenten Südafrikas, Nelson Mandela (1918-2013). "Das hat uns schon damals als Sparkasse sehr überzeugt", sagt die Leiterin der Sparkasse Neuzelle, Birgit Görsdorf (50). "Beim Ausstellungsprojekt Utopie Passion sehen wir, dass Herr Nitschke erneut vorbildhaft initiiert. Das unterstützen wir gern. Mit ihm schieben wir ein Kunstprojekt gemeinsam an, woraus sich eine Eigenenergie entwickelt."

Die vier Kuben sind die Ausstellungs-Foren der Künstler Michael Hofstetter, Alexandra Hopf, Armin Hartenstein und Tamara K.E. Sie thematisieren auch die Bedeutung des Nebeneinanders von Neuzelle und Eisenhüttenstadt, Kloster und ehemaliger Idealstadt.

Auf seinen Kubus hat Armin Hartenstein (51), einen Kulissengrabhügel gemalt, der sich auf das Passionstheater bezieht. Hartenstein: "In dem Kubus ist ein Raum gebaut und die Malerei befindet sich auf transparenter Außenwand dieser Architekturskulptur – Raum im Raum – und es ist sichtbar gemacht."

Auf einen Blick alles erschließen

Und warum stehen die Kuben so weit auseinander? Niklas Nitschke: "Führte man sie zusammen, ergäben sie das Volumen einer Kulisse. Der Betrachter zieht dieses Szenenbild gedanklich zusammen. Aber das Besondere ist: Erstmals haben hier bildende Künstler langfristig und komplex für diesen Ort Projekte entwickelt, die auch nur hier Sinn machen."