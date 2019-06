Viktoria Waldvogel

Frankfurt (Oder) Beim diesjährigen Stadtfest Bunter Hering wird es wieder eine Wunschbaumallee und ein vielfältiges Kinderprogramm geben. Unter dem Motto "Kinder machen Frieden", dürfen Kitas und Schulen aus Frankfurt und Słubice Linden adoptieren und gestalten. Die Kinder sollen sich im Vorfeld mit der Thematik auseinandersetzen und an den Bäumen ihre Wünsche zum Thema Frieden anbringen.

Die Patenschaft und Organisation der Wunschbaumallee übernahmen die Frankfurter Stadtwerke, die WoWi Frankfurt und die Pewobe gGmbH, Träger der freien Jugendhilfe und Kitas in Frankfurt. Das Motto ist an das "Friedensfalter"- Projekt von Jacqueline Eckardt angelehnt.

Ort des Nachdenkens

Was Krieg bedeutet, wissen die meisten Kinder bereits, da sie mit geflüchteten Kindern in die Kita gehen und befreundet sind. Sie sollen sich unter anderem die Frage stellen "Was kann ich als kleiner Mensch für den Frieden tun?", erklärt Franziska Wegner von der WoWi. Die Baumallee soll zum Stadtfest ein Ort des Nachdenkens und Hinsehens sein.

"Es ist beachtlich, was die Kinder teilweise für Wünsche haben", schildert Antje Bodsch von den Stadtwerken. Die drei Siegerbäume werden am Sonnabend, 13. Juli, nach dem Erdgasbusziehen gegen 18.45 Uhr auf der Stadtwerkebühne geehrt. Zu gewinnen gibt es einen Besuch im Theater des Lachens. Es sind noch Bäume zu adoptieren. Kitas und Schulen können sich noch anmelden oder am 11. Juli, um 10 Uhr vor Ort erscheinen.

Neben der Wunschallee soll es auch Ideenbäume aus Holz auf Augenhöhe der Kinder geben. Dort können sie ihre Ideen und Kritik an die Stadt für ein kinderfreundliches Frankfurt anbringen. Zudem soll es während des Festes am Wochenende von 11 bis 18 Uhr ein Kinderprogramm mit Mitmachzirkus, Basteln, Talentshows und aufblasbarem Riesenfußballfeld geben, so Martin Hampel von der Stiftung SPI. Zudem kann man sich bei Radio Słubfurt und der Quartierzeitung als Kinder- und Jugendreporter ausprobieren und ab 19 Uhr Konzerten lauschen.