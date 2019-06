Plüschiger Kindersegen

Silvia Passow

Börnicke Sie heißen Oxana, Gerda und Susi, sind watteweich, haben diesen Schlafzimmerblick und eigentlich keine Zeit. Sie müssen die Welt entdecken, ihre sanften Augen finden immer wieder etwas Neues, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Sie springen ausgelassen über die Koppel und folgen den Anweisungen ihrer derzeitigen Aufsicht - jener Alpaka-Mutter, die gerade das muntere Trio hütet. Da wechseln sich die Stuten nämlich ab.

Die Stute, die gerade den Kindergarten beaufsichtigt, hat allerhand zu tun, weiß Nora Kuntzagk. Nora und Joachim Kuntzagk betreiben die 1. Alpaka Farm Havelland, mit dem Nachwuchs hat sich die Herde auf 15 Tiere vergrößert. Nora Kuntzagk leitete über viele Jahre das Kamel-Revier im Tierpark Berlin. Alpakas gehören zu den Klein-Kamelen. Die Tierpflegerin greift auf Jahrzehnte lange Erfahrung zurück und doch würden die Tiere sie immer wieder einmal überraschen, erzählt sie.

In Börnicke, einem Ortsteil von Nauen, leben die Alpakas auf einer großen Koppel in der Herde. Kuntzagk kann hier manchmal Verhaltensweisen beobachten, wie sie in freier Wildbahn üblich, in Gefangenschaft aber abgelegt werden, erzählt sie. So haben sie hier schon erlebt, wie die trächtige Stute bei der Niederkunft nach den anderen Stuten ruft und diese sich um sie herum gruppieren.

Alpaka-Fohlen Oxana kam am 10. Mai zur Welt, Gerda am 23. Mai und einem Tag später brachte die Stute Sandra das Fohlen Susi zur Welt. "Sandra hatte es schwer. Es war ihre erste Geburt", sagt Nora Kuntzagk. Inzwischen hat sich die Stute wieder erholt. "Anfangs war sie etwas überfordert mit der Situation", erzählt Nora Kuntzagk weiter. Ihr Fohlen Susi sieht der nur einen Tag älteren Gerda ähnlich wie ein Zwilling. Das hätte Sandra irritiert, erzählt Nora Kuntzagk, die dieses Verhalten deshalb so erstaunlich fand, weil sie bis dahin noch nie beobachtete hatte, das beim Erkennen des Kindes durch die Mutter auch die optischen Merkmale eine Rolle spielen.

Joachim und Nora Kuntzagk sagen, sie erleben täglich Freude mit den Tieren. Eine Freude, die sie teilen wollen, mit Kindern, Jugendlichen, kranken und betagten Menschen. Auf dem Gelände können die Alpakas, nach Rücksprache, besucht werden. Und sie besuchen mit den Alpakas ältere oder eingeschränkt mobile Menschen. Besonders ihre Besuche in Seniorenheimen werden von den Bewohnern heiß herbeisehnt. Dann heißt es kuscheln und schmusen. Das sensible Alpaka spürt, wenn Mensch noch unsicher und ängstlich ist und baut Kontakte langsam und behutsam auf.

Einige der Alpakas sind inzwischen schon kleine Stars. Sie waren in Fernsehproduktionen zu sehen und auf Werbe-Fotos. Wer die 1. Alpaka Farm Havelland besuchen möchte, kann sich auf www.hvl-alpaka.de informieren. Besuche sind nur nach Terminvereinbarung möglich.