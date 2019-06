Puppenwerkstatt hinter dem Gemeindehaus

Bärbel Kraemer

Groß Briesen "Das ist ein hübsches Kleid" sagt Christiane Herm. Sie hält ein luftiges Sommerkleid in den Händen, dass im nächsten Augenblick von einer Handvoll Damen in Augenschein genommen und bewundert wird - obwohl dasselbe schon lange nicht mehr getragen wurde. Seine Besitzerin ist aus ihm herausgewachsen und das Kleid aus der Mode gekommen. Ungeachtet dessen steht dem bunten Sommerkleid eine Renaissance bevor. Es kommt quasi noch einmal auf den Laufsteg und wird präsentiert. Von wem, das steht noch in den Sternen. Die Dame, die es tragen wird, muss erst noch erschaffen werden.

Für Roswitha Kabelitz, Kerstin Krüger, Christiane und Wolfgang Herm, Marianne Vogel, Gisela Popp, Liane Berlin und Manuela Serig aus Groß Briesen sowie Monika und Dieter Brandenburg aus Klein Briesen keine leichte Aufgabe.

Denn: "Für so ein Kleid braucht es eine Perlonstrumpfhose", erklärt Kerstin Krüger. Sie greift ihr Fahrrad und radelt heim. Minuten später ist sie mit der hauchdünnen Strumpfhose zurück. Das Hofgrundstück hinter dem Groß Briesener Gemeindehaus hat zwischenzeitlich eine Verwandlung erfahren. Tische stehen aneinander. Auf ihnen liegen Perücken, Hemden, Blusen, Schuhe, Taschen. Daneben steht ein riesiger Sack mit duftendem Heu. Auf Stühlen sitzen Otto, Martha, Willi, Ariane und Horst. Sie werden im Verlauf des Nachmittags Gesellschaft bekommen. Eine Dame, noch ohne Namen aber in einem bunten Sommerkleid, ein paar fröhliche Schulkinder und ein Lehrer werden von den Frauen angekündigt. Sie haben den Hof des Gemeindehauses in eine Puppenwerkstatt verwandelt.

"Am 3. August werden unsere Heupuppen am Straßenrand sitzen", verrät Christiane Herm. Derweil Ehemann Wolfgang und Dieter Brandenburg dünne Latten sägen. Die werden später noch gebraucht.

Die Frauen erklären, dass dann das 600-jährige Ortsjubiläum von Groß Briesen gefeiert wird. "Einen Umzug konnten wir nicht organisieren. Dafür gibt es hier zu wenig Leute", sagt Roswitha Kabelitz. In dieser Folge wurden im Vorfeld zahlreiche Ideen gesammelt, wie das Jubiläum würdig gefeiert werden könnte. Die Puppenwerkstatt ist eine davon.

Vor knapp zwei Wochen begann die zehnköpfige Gruppe mit der Arbeit. "Das Heu hat Dieter Vogel extra für uns geheut", betont Christiane Herm und ergänzt "es duftet herrlich". Dann widmet sie sich wieder Strumpfhosen, Hosen, Blusen, Röcken und Jacken, die prall gefüllt werden müssen; Puppenköpfe aus Feinstrumpfhosen, Augen aus Knöpfen, Münder aus Stoffresten, Hände aus Handschuhen. Die Holzleisten, die die beiden Männer auf Länge sägen und miteinander verbinden, bekommen die Figuren später einverleibt. "Damit sie aufrechter sitzen können", erklären sie. Damit nicht genug. Damit bei den Heupuppen nichts zwickt oder zwackt, müssen sie - für den besseren Sitz - auch Unterwäsche tragen. "Lange Unterhosen und lange Unterhemden", verraten die Damen kirchernd.

Zum Ortsjubiläum werden die Heupuppen im Dorf platziert. Schüler und Lehrer natürlich vor der Schule, der Stellmacher und Maurer jeweils dort, wo sie einst lebten. Die Puppen in Feuerwehrkleidung natürlich vor dem Feuerwehrgerätehaus. "In Groß Briesen gab es außerdem eine Schmiede, eine Mühle und zwei Gaststätten", bemerkt Marianne Vogel.

Während die Puppen weiter gestopft und angezogen werden, suchen die Frauen nach Namen. Sie sollen nach Menschen benannt werden, die in Groß Briesen lebten und damit Teil des Dorfes waren. So wie Frieda, die Bäuerin mit der groben Sackschürze. "Das war eine ganz fleißige Frau", erinnert sich eine der Damen. Dabei wird deutlich, dass die Namensgebung keine leichte Angelegenheit wird.

Bis die letzte Figur gebastelt ist, werden die Frauen und Männer noch einige Stunden Arbeit haben. "Die Feinarbeit kommt noch, die Augen müssen zum Beispiel gerichtet werden", sagt Manuela Serig, die dafür plädiert, dass zu den in der Überzahl fertigen Männern unbedingt noch einige Frauen kommen müssen. Ihre Anregung wird in der kreativen Gruppe für gut befunden und soll in naher Zukunft verwirklicht werden.