"Familienmusik" und ein neuer Chor

red

Bad Belzig Zum kommenden Schuljahr gibt es zwei neue Angebote an der Musikschule in Bad Belzig. Einmalig in der Region ist der neue Kurs "Familienmusik", in dem Eltern gemeinsam mit ihren Kindern zwischen sechs und 18 Monaten gemeinsam Musik erleben können. Es wird zusammen gesungen, Musik gehört, getrommelt und so lernen schon die Kleinsten behutsam die Welt der Musik kennen. Das Angebot ist speziell auf die Altersgruppe abgestimmt, mit dem Fokus auf einer lockeren und entspannten Atmosphäre. Der Kurs findet immer mittwochs um 10.30 Uhr unter der Leitung von Elisabeth Sutterlüty in der Musikschule statt.

Außerdem gibt es einen neuen Chor, der offen für alle ist. Unter Leitung des Regionalleiters, Nicolas Bajorat, sind wöchentliche Proben donnerstags um 19.30 Uhr geplant. "Ich arbeite viel mit Chören verschiedenster Art zusammen. Allerdings habe ich den von mir geleiteten Gospelchor aus organisatorischen Gründen vor einigen Monaten abgegeben – er probte in Kleinmachnow und das wurde dann zu weit", so Bajorat. Und weiter: "Nun fehlt es mir, einen Chor zu leiten – denn gemeinsames Singen macht einfach Freude!" Er sei sich darüber im Klaren, dass es schon einige Chöre hier in der Region gebe, allerdings auch zuversichtlich, dass sich genügend Interessenten finden werden. "Chorsänger sind Mehrfachtäter, habe ich beobachtet", lacht der Pädagoge. "Am wichtigsten ist mir, ein gutes Mittelmaß zwischen Freude und Anspruch zu finden. Es soll Spaß machen, aber auch nach etwas klingen". Für den Start des Ensembles hat er sich daher auch etwas Besonderes überlegt: Unter dem Motto "Herzensangelegenheiten" können die Mitsänger ihre Lieblingsstücke mitbringen, die sie entweder schon gesungen haben oder schon immer singen wollten. Arrangements davon sucht Bajorat dann, wenn nötig, oder schreibt sie selbst. Und auch einen Namen für den neuen Chor hat er schon im Kopf. "Der wird aber erst nach den Sommerferien verraten!"

Für weitere Auskünfte stehen das Sekretariat der Musikschule unter der Telefonnummer 033841/45430 oder Nicolas Bajorat nicolas.bajorat@kms-pm.de gern zur Verfügung.

Der Kurs Familienmusik beginnt am 7. August um 10.30 Uhr. Die erste Probe des neuen Chores wird am 8. August um 19.30 Uhr stattfinden. Zu beiden Kursen wird in die Musikschule, Puschkinstraße 13, eingeladen.