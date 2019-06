Lei(s)tungsgrenze erreicht

Hans Still

Zehlendorf (MOZ) Die Sahara-Hitze der letzten Tage bringt die Trinkwasserversorgung des Niederbarnimer Wasser- und Abwasserverbandes (NWA) an den Rand der Leistungsfähigkeit. Das geht aus einem Gespräch mit dem NWA-Geschäftsführer Matthias Kunde hervor. Dieser bestätigt teilweise extreme Druckverluste in den Leitungsnetzen. "An unseren Messstellen konnten wir teilweise nur noch 0,5 Bar messen. Das bedeutet, bei den Kunden kommt kaum noch Trinkwasser an."

Das betrifft insbesondere Zühlsdorf und Zehlendorf, das Nibelungenviertel in Wandlitz sowie die Wensickendorfer Ortslage. Speziell nach 17 Uhr gab es diese Druckabfälle bis kurz vor null Bar. "Damit ist die Versorgung mit Trinkwasser gefährdet, wir mussten also mit der Sprengverfügung reagierten", rechtfertigt Kunde.

Am Mittwoch hatte der NWA das umfangreiche Sprengverbot in der Zeit von 7 bis 21 Uhr verfügt, um die Drücke etwas zu stabilisieren. "Ich stelle mir vor, die Leute kommen von der Arbeit, gehen bei der Hitze duschen und stellen zeitgleich die Beregnung im Garten an", vermutet Kunde. Das sei alles bedingt verstehbar, wenngleich sich die Frage stelle, ob nicht auch später am Abend gewässert werden könne.

Zudem gebe es beim Trinkwassernetz des Verbandes eine entscheidende Einschränkung. "Wir haben ein Netz, das für die Trinkwasserversorgung dimensioniert wurde. Wir beschränken uns folglich auf das Trinkwasser und das bedeutet nicht, dass wir im Sommer komplett den Bedarf inklusive des Gartenwassers abdecken können."

Zwei Drittel des insgesamt 300 Kilometer langen Netzes besteht laut Kunde aus Leitungen mit Nennweiten von 80 und einhundert Zentimetern. Ein auf den kompletten Sommerbetrieb dimensioniertes Netz würde hingegen mindestens 150-er Nennweiten erfordern. "Da wären Investitionen zwischen 20 und 30 Millionen Euro, für die wir nicht einen Betragseuro bekommen. Die Investition müsste allein über die Gebühren finanziert werden. Und das für rund einhundert Tage im Jahr", rechnet Kunde vor.

Damit reagiert er auch auf die mehrfach geäußerte Kritik, der NWA würde bereits nach einer Woche Sonnenschein "regelrecht einbrechen". "Im Durchschnitt fördern wir täglich 3000 Kubikmeter Rohwasser. Seit sechs Wochen liegen wir bei 9000 Kubikmetern täglich. Wir können alles aufbereiten, aber das Wasser wegen der gegenwärtigen Leitungsdimensionen nicht verteilen", verdeutlicht der Geschäftsführer. Zumal der Wettertrend vermutlich im Juli anhalten werde. "Am Donnerstag war Siebenschläfer, wir rechnen den ganzen Juli über mit heißem Sommerwetter".

Prenden bekommt neue Brunnen

Traditionell gilt beim NWA der Zeitraum vor Christi-Himmelfahrt als sogenannte Poolwoche, weil etliche Bürger ihre Garten-Badewannen befüllen. Doch seit dem Vatertag bleibe der Bedarf sehr hoch. Wie Kunde darstellt, sind erste Verbesserungen beim Trinkwasser bereits greifbar. Im Wasserwerk Prenden wurden zwei neue Aufbereitungskessel installiert und damit die Verarbeitungskapazität des Rohwassers um 40 Prozent erhöht. Für Stolzenhagen gibt es den Plan, in der Nähe des Strandbades eine Druckerhöhungsstation zu errichten. 750 000 Euro will der NWA bis zum Sommer 2020 im Ort aufwenden. Danach sei es möglich, nachts 500-Kubikmeter-Tanks zu befüllen, die in den anspruchsvollen Abendstunden, kombiniert mit einer Druckerhöhung, zusätzlich geleert werden könnten. Bereits realisiert wurde eine Verbindung zwischen Basdorf und dem Fuchswinkel in Zühlsdorf. Gearbeitet wird 2019 und 2020 an der Osttangente – eine Leitung von Prenden über Ützdorf ins südliche Wandlitz (beispielsweise Nibelungen). Zur Jahresmitte 2020 könne mit dieser Leitung Wandlitz erreicht werden. Vorgesehen sind weiter Aufrüstungen beim Wasserwerk in Basdorf (2020) und zusätzliche Speicher und Brunnen in Prenden (2021). 1,4 Millionen Euro betrage das jährliche Budget für Trinkwasser-Projekte.