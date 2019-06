Zentral und doch direkt am Wasser gelegen sind die Parzellen der Kleingartensparte – was sie umso begehrter macht. © Foto:

Brandenburg (MOZ) Es ist vor allem für Städter das Paradies im Kleinen, ein grünender Rückzugsort abseits des Alltags: Kleingärten erfreuen sich in Brandenburg nach wie vor großer Beliebtheit, allein beim Kreisverband Brandenburg an der Havel der Gartenfreunde sind rund 1000 Vereine mit ihrer Sparte gelistet. Sie mit ihren Besonder- und Eigenheiten, dem Vereinsleben und einzelnen Schicksalen in den Hunderten Parzellen, die in der und um die Havelstadt liegen, vorzustellen, hat sich die diesjährige BRAWO-Sommerserie "In fremden Gärten" zur Aufgabe gemacht. Sie wird dem Lesern wöchentlich Einblicke in jeweils eine Sparte gewähren.

Dass Natur und Stadt sich keineswegs ausschließen müssen, zeigt die erste Gartensparte der BRAWO-Sommerserie: der Kleingartenverein "Zur Insel". Er wird, ganz wie schon der Name vermuten lässt, von drei Seiten vom Wasser umflossen, viele der insgesamt 86 Parzellen der Sparte haben einen eigenen Wasserzugang. Gelegen ist "Zur Insel" trotz der idyllischen Lage jedoch nicht am Standrand, sondern zwischen Alt- und Neustadt, auf dem historisch ältesten Stadtteil Brandenburgs, der Dominsel.

Kurz nach dem Ende des zweiten Weltkriegs gründete sich hier 1946 der Kleingartenverein, der mit dem Anbau von Obst und Gemüse ein Teil der Versorgung der Brandenburger gewährleisten sollte. Auch wenn das heute gewiss nicht mehr nötig ist – angebaut wird nach Vorschrift des Bundeskleingartengesetz in allen Gartensparten – auch auf "Kleins Insel" – noch immer zu einem Drittel auf der gepachteten Fläche. Zu gleichen Teilen werden Erholungsfläche, etwa für Rasen oder Pool, und Blumenfläche bestimmt.

Dafür, dass diese Regelungen eingehalten werden, trägt unter anderem Sabine Borchert als Vorstehende der Gartensparte Sorge. Sie kontrolliert vor allem bei Pächtern, die schon einmal auf die Nicht-Einhaltung hingewiesen wurden, ob im Nachgang verbessert wurde. "Ich bin stets um Strenge bemüht, ob die Vorschriften eingehalten werden", so die Brandenburgerin, die ihre Parzelle mit Blick auf den Packhof seit 2002 bewirtschaftet. "Ich wurde eigentlich ins Gartenleben reingeschubst. Mein Mann war schon immer Feuer und Flamme, hat mich nach und nach mit seiner Begeisterung angesteckt, sodass ich den Garten nach seinem Tod heute alleine weiterführe", so die --Jährige. Eng mit der Gartensparte verbunden ist auch Udo Weber, der schon im Alter von drei Jahren hier spielte. "Mein Onkel erwarb hier 1946 eine Parzelle, mein Vater 1952 als er aus der Kriegsgefangenschaft wiederkehrte. 1974 habe ich sie dann übernommen", erzählt Weber, der damit zu einem der ältesten Mitglieder der Sparte zählt. Doch auch der Anteil junger Menschen in der Sparte steigt, vor allem Familien, die im Innenstadtbereich wohnen, jäten und graben in den 500-600 Quadratmeter großen Parzellen. Der Altersdurchschnitt liegt bei etwa 45 Jahren.

"Es ist hier manchmal wie auf dem Dorf, jeder kennt jeden ein bisschen", schmunzelt Sabine Borchert, die für das aktive Vereinsleben des Vereins und dem Wir-Gefühl gemeinsam mit vielen Helfern jedes Jahr u.a. das Sommerfest der Sparte und zum Saisonabschluss ein traditionelles Eisbeinessen organisiert. Vor allem Sparten-Neulinge können sich so mit alten Hasen bekannt machen. Mitglied im Verein bzw. Pächter einer Parzelle zu werden, erfordert zumeist jedoch etwas Geduld, die Wartezeit beträgt etwa ein bis zwei Jahre. Zudem wird ausschließlich an Brandenburger vermietet.

Wer hier jedoch erst einmal Fuß gefasst hat, fühlt sich wohl. Das gilt auch für tierische Besucher wie einem Biber, der das ausgedehnte Feuchtbiotop der Gartensparte als äußerst lebenswert erachtet und – zum Schaden einiger Gartenfreunde – sich gern einmal an Obstbäumen zu schaffen macht. Ebenfalls entdeckte Besucher sind ein Reh und eine Fuchsfamamile, die regelmäßig durch den Auwald der Anlage spazieren. Außerdem hat sich der Bienenflug durch den in der Sparte ansässigen Imker Jörg Trautvetter immens erhöht. "Wir wollen unsere Pächter für das naturnahe Gärtnern sensibilisieren und so Tieren weiterhin einen Lebensraum bieten", so Sabine Borchert weiter.

Besonders stolz ist sie auch auf die Auszeichnung, die der Kleingartenverein bereits erhielt. Ihm wurde 2014 eine Urkunde mit Bronzestatus im Rahmen des Wettbewerbs "Gärten im Städtebau" vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit verliehen.