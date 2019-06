Der Traum vom eigenen Buch

Sandra Euent

Brieselang (MOZ) So manch einer träumt davon, die nächste Joanne K. Rowling oder der nächste Stephen King zu werden. Um das jedoch zu schaffen, muss man erstmal ein Buch schreiben. Genau das hat Juliane Schmelzer getan. Sie hat im vergangenen Jahr ihren ersten Roman "Im Fokus der Vergangenheit" veröffentlicht.

Juliane Schmelzer, die ganz normal einem Bürojob nachgeht und mit Mann und Sohn seit einigen Jahren in Brieselang lebt, sagt von sich selbst, dass sie eigentlich schon immer geschrieben habe. So mit zwölf, 13 Jahren hat sie Gedichte und kleine Geschichten aufgeschrieben. Irgendwann begann sie, Filmen, Serien oder Büchern neue Enden zu verpassen. Damals gab es für so etwas noch keinen Namen oder eine Plattform - heute gibt es Fanfiktion. Die Internetseiten fanfiction.net (international, hauptsächlich englische Texte) und fanfiktion.de (deutsche Seite) sind Heimat für hunderttausende kurze und lange Geschichten, in denen sich die Autoren die Charaktere anderer borgen und mit ihnen ihre Geschichten erzählen.

Auf der deutschen Seite gibt es auch einen Abschnitt, in dem freie, ganz eigene Arbeiten veröffentlicht werden können. Ein weiterer Vorteil dieser Plattformen: andere können kommentieren und Tipps geben, wie man seine Geschichten besser machen kann. Auch Juliane Schmelzer war und ist im Fanfiktion-Universum unter dem Namen Julirot aktiv. Natürlich nicht mehr mit der Geschichte, die nun im Buchhandel zu haben ist. Hier findet sich nur noch eine Leseprobe auf dem Portal.

"Im Fokus der Vergangenheit" heißt das Erstlingswerk von Juliane Schmelzer. Es ist eine Krimi-Liebesgeschichte. "In vielen Krimis ist mir zu wenig Liebesgeschichte und bei vielen Liebesromanen fehlt mir die Action," erzählt die Autorin von ihrer Motivation zu dieser Art Buch. Rund ein Jahr hat sie an der Umsetzung gearbeitet. Erst hatte sie die Idee zur Geschichte, dann habe sie sich die Charaktere dazu ausgedacht. Nicht immer lief es wie am Schnürchen. "Ich hab die Geschichte auch schon mal drei Monaten in die Schublade gelegt", sagt Schmelzer lachend.

Ihre Familie und Freunde seien die ersten gewesen, die Testlesen und dabei Logikfehler oder ähnliches aufdecken durften. Dann hat sie es verlegen lassen - den Druckkostenzuschuss verschweigt sie dabei nicht. Seit September 2018 ist das Buch im Handel erhältlich. Inzwischen hat Juliane Schmelzer sogar schon Lesungen in der Region gegeben. Eine Fortsetzung des Romans befindet sich gerade in der Korrektur, sie wird in der zweiten Jahreshälfte publiziert.