Der ganze Stolz – die Städtebahn

So präsentierte sich der Brandenburger Städtebahnhof in der Werderstrasse vor nahezu einhundert Jahren.

Manfred Lutzens

Brandenburg 25. März 1904: Eitel Freude herrscht an diesem Tag über die Eröffnung der Brandenburgischen Städtebahn. Hatte doch die drei Jahre zuvor gegründete gleichnamige Aktiengesellschaft eine 125,6 Kilometer lange, eingleisige Verbindung von Treuenbrietzen über Belzig nach Brandenburg (Havel) und weiter nach Rathenow - Neustadt (Dosse) fertig stellen lassen. Und zu Recht waren die Eisenbahnpioniere damals, vor 115 Jahren, stolz auf dieses gewaltige Projekt.

Schließlich mussten im Vorfeld etliche Hindernisse überwunden werden. So gingen mehr als zwei Jahrzehnte ins Land, ehe der Preußische Staat für die von den örtlichen Komitees wiederholt unterbreiteten, konkreten Vorschläge "grünes Licht" gab. Weitaus leichter dagegen, so resümierte dazu Walter Menzel in einschlägiger Literatur, ließ sich das für die damalige Zeit ausgefallene Vorhaben finanzieren. Übernahmen doch zu etwa gleichen Teilen die involvierten Städte, Kreise, Gemeinden - inklusive Provinz Brandenburg - die Baukosten von 10 Millionen Mark. Den benötigten Grund und Boden stellten indes die Landkreise gratis bereit.In Brandenburg wurden die Bahnhöfe Alt- und Neustadt an der Magdeburger bzw. Werderstrasse - dort neben dem damaligen Staatsbahnhof -, gebaut. Zu ihnen gelangten die Reisenden ab 1911 dann auch bequem mit der "Elektrischen".

Ein Vierteljahrhundert später war rückblickend zu lesen:" Die Städtebahn verbindet fast in einem Halbkreise die von Berlin in süd- und nordwestlicher sowie westlicher Richtung ausstrahlenden Hauptlinien nach Dresden, Halle, Sangerhausen, Magdeburg, Hannover und Hamburg. Außerdem hat sie Anschluss an die Strecken Jüterbog - Oranienburg, Neustadt (Dosse) - Pritzwalk - Rostock und an die Ruppiner Eisenbahn. In Brandenburg-Altstadt zweigt die Westhavelländische Kreisbahn nach Roskow - Nauen ab." Zudem gab es neben beiden Bahnhöfen im Stadtbereich noch die Stationen Görden und Bohnenland (1906 bis 1995), die als Ausflugsorte für lange Zeit immense Bedeutung erhielten. In der näheren Umgebung kamen Göttin, Reckahn, Krahne, Golzow sowie Fohrde/ Pritzerbe hinzu.

Während des erstens Jahrzehnts lenkte der Verein Eisenbahnbau- und -Betriebsgesellschaft die Geschicke dieser bald zu den bedeutendsten im privaten Sektor gehörenden Städtebahn. Danach zeichnete das Landesverkehrsamt verantwortlich. Bedingt durch den Ersten Weltkrieg gab es einen weiteren, enormen Aufschwung; nun kamen zum bislang recht beschaulichen Personenbetrieb vor allem aber umfangreiche militärische Transporte hinzu. Dafür sorgten vornehmlich das neue Stahlwerk sowie die Premnitzer Pulverfabriken. Zum anderen orientierten die Eisenbahn-Verantwortlichen auch im eigenen Interesse, vom Bhf. Altstadt aus zunehmend Bau- bzw. Industriegelände an Havel und Silokanal zu schaffen. Mitte der 1920-er Jahre bestanden schon 18 Fabrikanschlüsse, schwerpunktmäßig in der Neuendorfer Vorstadt. Ob Gaswerk, Eisengroßhandlung I. F. Krause, Elisabethhütte, Gerberei Spitta & Söhne, Deutsche Mähmaschinenfabrik Eyth-Lesser, Telefonwerke Mix & Genest oder in der Magdeburger Landstrasse das Walzwerk - sie alle nutzten inzwischen die Bahn. Darüber hinaus verwiesen die Stärke- und Syrupfabrik W. A. Scholten AG, die Excelsior-Fahrradwerke in der Wilhelmsdorfer Vorstadt sowie der Umschlaghafen mit den angrenzenden Vereinigten Chemischen Fabriken direkt neben der Brielower Brücke auf eigene Gleise.

Später kamen weitere Auftraggeber, darunter die Flugzugwerke Arado, das Zuchthaus und die benachbarte Landesanstalt Görden, hinzu. Nach Machtübernahme durch die Nationalsozialisten (1933) mussten Schienenstränge und Anlagen der Städtebahn, dem durch das Rüstungsprogramm enorm gestiegenen Bedarf, angepasst werden. So folgte der Ausbau von Bahnhöfen wie u. a. Brandenburg-Altstadt; leistungsfähigere Lokomotiven und verbesserte Stellwerkstechnik kamen hinzu. Während des Zweiten Weltkrieges wurden vor allem ab 1943 in Brandenburg sowie seiner Umgebung durch Bomben und Granaten viele Schienenabschnitte, Anlagen wie auch Lokomotiven zerstört. Zudem blockierten gesprengte Brücken den einst so exakten Betriebsablauf. Erst 1948 waren die 125 Kilometer Gleis wieder durchgängig befahrbar.

Bald nach 1945 indes, hatte man die Städtebahn-Aktiengesellschaft in sogenanntes Volkseigentum überführt. Ehe dann von April 1949 an die Deutsche Reichsbahn verantwortlich wurde. Nun war die beste Zeit der einst "guten", neuen Brandenburgischen Städtebahn vollends dahin. Zugleich sorgten DDR-Verkehrsplaner während der 1950-er Jahre mit dem Bau von Verbindungskurven dafür, dass nun Kopfbahnhöfe wie eben Brandenburg-Neustadt (Städtebahnhof) umfahren werden konnten. Fortan kamen teilweise modernere Lokomotiven und Waggons zum Einsatz, darunter die Doppelstock-Modelle. In zunehmender Zahl rollten Durchgangs-, Umleitungs- und Entlastungsgüterzüge. Jeweils im Frühherbst beförderte eine dann restlos überfüllte Städtebahn Hunderte von Brandenburger Schülern - so aus der Neubauer-Oberschule (Dom-Burghof) -, zu den damals obligatorischen Kartoffel-Ernteeinsätzen in die Prignitz rund um Pritzwalk.

Den ersten großen Einschnitt in das fast sechs Jahrzehnte lang alles in allem gut funktionierende System gab es, als ab 1. Oktober 1962 keine Personenzüge mehr zwischen Belzig und Treuenbrietzen rollten. Letztlich wurde das Schicksal der meisten Strecken vollends nach der politischen Wende 1989 schrittweise besiegelt, zumal nun die private Motorisierung überall rasant zunahm. Während der Gütertransport mittlerweile schon passé war - längst dominierte der Kraftverkehr -, gab es mit dem 13. Dezember 2003 nochmals eine Zäsur. An jenem Tag, kurz vor dem 100. Geburtstag der Städtebahn (25. März 2004), erhielten Personenzüge auf der schon vorher zeitweilig nicht mehr bedienten Relation Brandenburg - Belzig sowie zwischen Rathenow - Neustadt/Dosse zum letzten Mal das Abfahrtssignal. So existiert heutzutage lediglich die Verbindung vom hiesigen Haupt- über den nur noch eingleisigen Altstadt Bahnhof nach Rathenow. Diese 33,7 bzw. 29,7 Kilometer lange Strecke ließ man 2003 für 30 Millionen Euro umfassend rekonstruieren. Indes wurde der ehemalige Städtebahnhof (Werderstraße) vor einem Jahrzehnt abgerissen. Für das vierstöckige Empfangsgebäude vom Bhf. Altstadt, wo nun im Umfeld weitgehend für Ordnung und benötigte Baufreiheit gesorgt ist, scheint ein "Überleben" nicht mehr ausgeschlossen zu sein. In seiner Nachbarschaft künden noch wenige Hallentrakte von dem einst so regen Betriebsablauf. Sie bieten zumindest Hobbyisten ein Domizil.