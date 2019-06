Letzte Ruhe unter Bäumen

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Phacelia statt englischer Rasen, anonyme Bestattung auf der Wiese oder unter Bäumen, Rabatte für Pachten von Denkmal-Grabstätten - auf dem städtischen Friedhof in Angermünde vollzieht sich gerade einer der größten Wandlungen in seiner fast 150-jährigen Geschichte. Die Stadt hat ihre völlig veraltete Friedhofssatzung überarbeitet und zu einer der modernsten im Land gemacht. Sie reagiert damit auf das im Herbst vergangenen Jahres im Landtag verabschiedete neue Bestattungsgesetz und passt sich mit neuen Formen der sich ändernden Bestattungskultur und dem demografischen Wandel an.

Neue Begräbnisformen wie anonyme Urnengräber, Baumbestattungen, Aschestreuwiesen, Patenschaften für historische Mauergräber und die mögliche Umwandlung eines ungenutzten Abschnittes in einen Tierfriedhof sind neben kürzeren Liegezeiten und der Umstrukturierung des Friedhofsgeländes einige Neuerungen. Doch auch wenn das Bedürfnis vieler älterer Bürger nach pflegearmen Grabstellen wächst, weil Angehörige weit weg wohnen oder ganz fehlen, um die Gräber jahrelang pflegen zu können, so stoßen doch viele Veränderungen zunächst auf Unverständnis und Unmut, berichtet Friedhofsverwalter Michael Deinert. Der junge Mann setzt sich seit zwei Jahren engagiert für eine Neustrukturierung des Friedhofes und eine zeitgemäße Friedhofssatzung ein und hat schon eine Menge bewegt und weiterhin viele Ideen und Pläne. Die hat er am Freitag dem Landtagsabgeordneten Axel Vogel (B 90/Die Grünen) während seiner Sommertour durch den Wahlkreis in Angermünde gezeigt. Vogel möchte sich vor Ort informieren, wie das neue Brandenburger Bestattungsgesetz in den Kommunen und bei den Friedhofsträgern wahrgenommen und umgesetzt wird. Angermünde gehört dabei nun zu den Vorreitern, hatte jedoch auch mit seiner fast 20 Jahre alten Satzung großen Nachholbedarf.

"Wir wollen unseren Friedhof zukunftsfähig und attraktiver gestalten, denn er ist auch ein Ort mit Geschichte und mit seiner alten Parkstruktur eine der wichtigsten grünen Lungen in der Stadt", betont Bürgermeister Frederik Bewer und steht voll hinter den Konzepten seines jungen Friedhofsverwalters.

Blühwiese statt Tennisrasen

Zu den häufigsten Kritikpunkten der Bürger gehört das Rasenmähen. Die Stadt will auf Beschluss der SVV einige Flächen in Wildblumenwiesen umwandeln und mäht nur noch partiell. Bis die Wiese üppig blüht, vergehen zwei, drei Jahre, in denen nur einmal im Jahr gemäht wird und das Mähgut auch teilweise liegen bleibt, um Saatgut selbst zu gewinnen. Mit dem Konzept Blühweise statt englischer Rasen, soll einerseits ein Beitrag zum Insektenschutz geleistet aber auch Arbeitskraft gespart werden. Dafür werden auch die Stadt- und Friedhofsgärtner zu einem Team zusammengefasst, das je nach Arbeitsanfall flexibler eingesetzt werden kann. Auf dem linken Streifen des Weges vom Haupteingang an wurde Phacelia ausgesäht, um damit den Boden zur Neugestaltung vorzubereiten. Mit einer Umstrukturierung der Friedhofsabteilungen will Michael Deinert Begräbnisstätten konzentrieren und pflegeintensive Leerflächen vermeiden beziehungsweise neu nutzen. So werden perspektivisch weitere anonyme Urnenwiesen und entlang der Mauer an der Schwedter Straße halbanonyme Urnengräber angelegt. Um die denkmalgeschützten Mauergräber im alten Teil erhalten zu können, sollen sie wieder genutzt und günstig an Interessenten vergeben werden. Im Moschel-Mausoleum, das außen saniert wurde, ist auch die Sanierung des Innenraumes geplant. Hier soll in der Gruft ein Urnenkeller eingerichtet werden.