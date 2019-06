CDU startet "Bock auf Brandenburg-Tour"

dpa

Potsdam (dpa) Mit einer Wanderung auf den höchsten Berg Brandenburgs, den Kutschenberg, hat die CDU ihre Wahlkampftour für die Landtagswahl begonnen.

CDU-Parteichef und Spitzenkandidat Ingo Senftleben will bis zum 10. August mit der "Bock auf Brandenburg-Tour" durch das Bundesland ziehen. Neben Strecken, die Senftleben zu Fuß zurücklegen will, sollen unter anderem Kanutouren im Spreewald, der Besuch von Volksfesten und Campingplätzen gehören. Anlass ist das Gedenkjahr zum 200. Geburtstag des Schriftstellers Theodor Fontane, der für seine "Wanderungen durch die Mark Brandenburg" bekannt ist.

"Ich möchte mich den Brandenburgern auf meiner Tour vorstellen und mit ihnen ins Gespräch kommen, am Gartenzaun, auf dem Marktplatz und am Stammtisch", sagte Senftleben der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Er freue sich auf die kommenden Tage und Wochen. Seine Tour führt ihn im Uhrzeigersinn durch die Mark. Enden soll die Reise auf der Heidehöhe an der Grenze zu Sachsen.

CDU-Generalsekretär Steeven Bretz hatte im Vorfeld gesagt: "Wir wollen den Menschen nicht mit großen Wahlkampfveranstaltungen auf die Nerven gehen". Deshalb habe man sich für die Tour entschieden.

Zum Auftakt hatten Senftleben und andere Parteimitglieder am Sonntagmorgen im kleinen Ort Kroppen (Oberspreewald-Lausitz) an einem Gottesdienst teilgenommen. Nach Angaben seines Sprechers sei das Senftleben wichtig gewesen, Mitglieder seiner Familie und auch er seien in der Kirche dort getauft worden.

In Brandenburg und Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Im Falle eines Erfolges der CDU bei der Wahl will Senftleben mit allen Parteien Gespräche führen. Bei der jüngsten Umfrage vor der Landtagswahl Mitte Juni von Infratest dimap für "Brandenburg aktuell" und den Sender Antenne Brandenburg war die AfD mit 21 Prozent erstmals stärkste Kraft geworden. Die SPD kam auf 18 Prozent. Die CDU erreichte 17 Prozent, die Grünen ebenfalls. Die Linke kam auf 14 Prozent, die FDP auf 5 Prozent, die Freien Wähler erreichten 4 Prozent.