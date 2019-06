Feuerwehren aus Oberhavel unterstützen Kameraden in der Lieberoser Heide

Matthias Henke

Oberhavel (MOZ) Am Sonnabend um 5.30 Uhr in der Früh sammelte sich der erste Zug der Brandschutzeinheit Oberhavel am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Birkenwerder. 21 Kameradinnen und Kameraden mit sechs Einsatzfahrzeugen unterstützten für die anschließenden 24 Stunden die Löscharbeiten in Lieberose (Dahme-Spreewald).

Die Feuerwehrleute kamen aus Kremmen, dem Löwenberger und dem Mühlenbecker Land, Hennigsdorf sowie Birkenwerder. Vize-Kreisbrandmeister Gerd Ritter verabschiedete Zugführer Gunnar Prütz und seine Einheit.