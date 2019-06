Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Drei Jugendliche haben am Samstagabend auf dem Gelände des ehemaligen Flugplatzes in Oranienburg Gras und Äste in Brand gesteckt.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden die 14-, 16- und 18-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort angetroffen. Sie hatten in einem leerstehenden Gebäude, das früher als Hangar diente, gezündelt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, die Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.