Großes Reitturnier

Matthias Henke

Großwoltersdorf Schon das 41. Reitturnier im 47. Jahr des Vereinsbestehens richtet der Reit- und Fahrverein (RFV) "Grün Weiß" Großwoltersorf am kommenden Wochenende, 6. und 7. Juli, aus. 400 Starts seien an beiden Veranstaltungstagen im Springen geplant, teilt die Vereinsvorsitzende Martina Krüger in ihrer Einladung mit. Gesprungen wird in den Klassen E bis M. 15 Kutschen aus der Region sind überdies beim Hindernisfahren zu erleben. Am Sonntag stellt Sophie Knispel im Rahmenprogramm unter dem Motto "Reiten mal anders" das "Natural Riding" (Natürliches Reiten) vor. Für das leibliche Wohl an den beiden Tagen in Gestalt von Kaffee und Kuchen sorgt die Großwoltersdorfer Ortsgruppe der Volkssolidarität, wie der Einladung weiter zu entnehmen ist.