Spielausschuss legt Staffeln für die neue Saison fest

Steffen Kretschmer

Oberhavel (MOZ) Ein schattiges Plätzchen musste für den Spielausschuss des Fußballkreises Oberhavel/Barnim am Sonntag schon gefunden werden. Denn die traditionelle Sitzung des Gremiums, bei welcher die kommende Fußball-Saison erste Konturen annimmt, hatte es diesmal nicht nur fachlich, sondern auch von der Temperatur her in sich. "Wir haben ab 10 Uhr für viele Stunden zusammengesessen", sagt Steffen Misdziol, der Vorsitzende des Ausschusses.

Ansetzungen Ende der Woche

Das Fazit: Die neuen Staffel stehen fest. "Für die Feinarbeit werden wir uns noch etwas Zeit lassen." Damit meint Misdziol vor allem die Ansetzungen. Etliche Wünsche der Vereine würden auf den Tisch kommen und "ich denke, dass wir Freitagabend damit fertig sind".

Ähnlich sieht es mit anderen Themen aus, welche der Ausschuss sukzessive veröffentlichen will. Wann und wo die Staffeltagungen stattfinden, wird ebenso bald bekannt gegeben, wie der Rahmenterminplan für die 2. Kreisklassen. Da dort nur zehn, beziehungsweise elf Teams an den Start gehen, "brauchen wir einen neuen. Wir haben bisher nur Pläne für Staffeln mit 14 und 16 Mannschaften".

Korrekturen bei Auf- und Abstieg

Es gibt immer weniger Teams. Mannschaften melden ab oder tun sich zu Spielgemeinschaften zusammen. Deshalb wird sich der Spielausschuss in den kommenden Tagen und Wochen mit der Frage auseinandersetzen, wie es mit dem Spielbetrieb weitergeht. Steffen Misdziol deutete am Sonntag an, "die Auf- und Abstiegsregelung etwas zu korrigieren". Das Ziel sei es, auch weiterhin einen vernünftigen Spielbetrieb anzubieten. "Deshalb erfinden wir für die Saison 2019/2020 wohl einiges neu." Zum Auf- und Abstiegsthema hatte es in den vergangenen Tagen Kritik gegeben. Denn nach der Nichtmeldung für die Landesklasse von Landesliga-Absteiger Vetschau, hatte nicht nur Falkenthal (Vorletzter Landesklasse), sondern auch der FSV Bernau II (Vorletzter Kreisoberliga) den Abstieg quasi in der Sommerpause verhindert. Dass die Reserve aus dem Barnim drinbleibt und es dafür keinen weiteren Aufsteiger gibt, können viele aus der Region nicht nachvollziehen. "Wir müssen aber nach unserer eigenen Abstiegsregelung gehen. Die ist Gesetz", sagt Steffen Misdziol. "Wenn es keinen Absteiger aus dem Land gibt, dann haben wir nur eine Mannschaft, die aus der Kreisoberliga runter muss."

Eröffnungsspiel vergeben

Die Saison auf Fußball-Kreisebene eröffnet diesmal der 1. FC Finowfurt. Am 16. August wird dort ab 18.30 Uhr der Ball rollen. Die Verfahrensweise des Spielausschusses war diesbezüglich denkbar einfach. In der zurückliegenden Spielzeit eröffnete mit Oberkrämer der Meister der Kreisliga West die Saison. Deshalb war nun ein Team aus dem Barnim an der Reihe. Und Finowfurt sicherte sich den Titel in der Ost-Staffel und damit den Aufstieg in die Kreisoberliga.