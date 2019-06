Erster Spieler verlängert bei Lok

Ricardo Steinicke

Bernau Konstantin Kovalev geht voran und verlängert seinen Vertrag beim SSV Lok Bernau um ein Jahr. Der 24-Jährige gehört damit weiterhin zum Bernauer Kader in der 2. Basketball Bundesliga ProB und startet in seine vierte Saison bei Lok.

Der 2,06 Meter große Flügelspieler gilt als flexibler und intelligenter Verteidiger, der aber auch offensiv Akzente setzen kann. Im Saisonschnitt kam Kovalev in 27 Einsätzen auf fünf Punkte, drei Rebounds sowie 1,3 Assists pro Spiel.

Vor 13 Jahren fing alles an

Lok-Coach René Schilling plant fest mit dem Berliner, der genau wie der Trainer selbst Cottbuser Wurzeln hat. Kovalev studiert aktuell Business Management in Berlin und wird im kommenden Jahr seinen Bachelor-Abschluss machen.

Vor 13 Jahren brachte Schilling den damals elfjährigen, groß gewachsenen Kovalev zum Basketball und kennt ihn, seit er das erste Mal einen Ball in der Hand gehalten hat. Mit Talent und viel Trainingsfleiß schaffte er es 2009 an die Berliner Elitesportschule und in die Alba Jugend, wo er in der NBBL und Regionalliga zum Einsatz kam. Bis 2015 durchlief er das Nachwuchsprogramm von Alba Berlin. Kovalev kam 2016 aus der ProB Süd zur Lok, wo er ein Jahr lang für die Licher BasketBären spielte und zum Bundesliga-kader der Gießen 46ers gehörte.

Wichtiger Führungsspieler

Lok-Coach Rene Schilling: "Mit Konstantin bleibt uns ein wichtiger Führungsspieler erhalten, der für uns vor allem abseits der Statistiken wertvoll ist. Er kann flexibel eingesetzt werden und uns besonders defensiv wieder viel Stabilität geben. Darüber hinaus hilft er auch den jüngeren Spielern mit seiner Erfahrung."

Konstantin Kovalev erklärte: "Ich freue mich schon darauf, wieder mit Lok in die nächste Saison zu gehen. Wir haben eine starke letzte Saison gespielt und ich möchte möglichst wieder so erfolgreich sein."