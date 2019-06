Rebekka March ist Europameisterin

Jörg Richter

Frankfurt (Oder) Es gab viel zu feiern im Lager der DRB-Mädchen bei den Europameisterschaften der Kadetten, die im italienischen Faenza ausgetragen wurden. Nachdem die Griechisch-römisch-Spezialisten um Bundestrainer Maik Bullmann ohne Medaille wieder abreisen mussten, glänzte der Mädchenbereich mit einmal Gold und zweimal Silber. An den letzten EM-Tagen kam durch die Freistilringer keine Medaille mehr dazu.

Im griechisch-römischen Stil hatten die jungen Ringer schwere Lose erwischt, schlugen sich dennoch achtbar. Noah Englich (48 kg/KSV Witten) unterlag im Auftaktkampf gegen Damir Kalatukov (Russland), der sich im Turnierverlauf bis ins Finale kämpfte. Doch auch in der Hoffnungsrunde hatte der Wittener Pech, Englich unterlag dort gegen Anatoliy Kotyk (Ukraine) und schied damit endgültig aus. Englich hat seine ersten Schritte auf der Ringermatte in Frankfurt gemacht, wo sich seine Eltern auf die Olympischen Spiele in London 2012 vorbereitet hatten, aber letztendlich an den Qualifikationshürden gescheitert waren.

Wettkampferfahrung fehlt

Frankfurts Sportschüler Justin Schreiner (51 kg/SV Berlin-Buch) schied nach einer Niederlage aus den Titelkämpfen in Faenza aus. Bundestrainer Bullmann war mit der Leistung der jungen Greco-Mannschaft nicht unzufrieden – auch wenn das Ziel, eine Medaille zu holen, nicht erreicht wurde. "Trotz vorzeitigen Ausscheidens haben die Jungs viele Kämpfe gewonnen, in der Hoffnungsrunde war dann für unsere deutschen Kadetten allerdings Schluss." Der Olympiasieger von 1992 sah trotz körperlicher Nachteile gegen die Athleten aus Russland, Armenien, der Türkei, oder Georgien gute Kämpfe seiner Youngster. "Allerdings fehlt vor allem bei den jungen Jahrgängen etwas Wettkampferfahrung, die nötig ist, um sich in den Ergebnislisten auf Medaillenrängen zu platzieren", erklärte Bullmann.

Jubelnd riss hingegen Bundestrainer Rainer Kamm in der Trainerecke die Arme nach oben. Rebekka March (57 kg/SV Warnemünde) saß nach dem Schlusspfiff durch den Kampfrichter noch auf der Ringermatte und schüttelte fassungslos den Kopf, während Co-Trainer Felix Thätner Freudensprünge vollführte. Schweiß, Tränen und sicher auch der eine oder andere schmerzhafte blaue Fleck hatten sich für die junge Ringerin aus Mecklenburg-Vorpommern ausgezahlt. Nach ihrem 6:1-Sieg über Angelina Pervukhina aus Russland konnte es Rebekka March kaum fassen – sie war Europameisterin. Freudestrahlend absolvierte sie die Ehrenrunde mit der deutschen Fahne, die sie mit beiden Händen über ihren Kopf hielt.

Das Ringer-A-B-C erlernte die 16-Jährige beim SV Warnemünde, vor zwei Jahren entschied sie sich für eine leistungssportliche Laufbahn an der Sportschule in Frankfurt, wo das Trainerteam die talentierte junge Dame unter die Fittiche nahm. Im Vorjahr blieb ihr der Sprung auf das Siegertreppchen bei Europa- und Weltmeisterschaften noch verwehrt.

Videobeweis im Finale

Im Finale gab es beim Stand von 1:1 eine umkämpfte Situation, bei der Rebekka March mit einem Beinangriff erfolgreich war und gleich anschließend einen Wurf der russischen Ringerin konterte. "Für uns in der Trainerecke war die Wertung der Kampfrichter zum 5:1 für Rebekka nachvollziehbar, doch kurz vor Kampfende versuchten die russischen Trainer durch Videobeweis, den Punktabstand noch einmal zu verringern", berichtete Felix Thätner, der sich das Video ebenso ansah und dann jubelte, als die Kampfrichter die Punktwertung bestätigten, was noch zu einem weiteren Zähler führte. Diesen klaren Vorsprung verteidigte die Sportschülerin bis zum Ende der vierminütigen Kampfzeit.

Tags zuvor hatte Rebekka March ihren Auftaktkampf im Viertelfinale gegen Vestina Danisevisiute aus Litauen mit 7:0 Punkten gewonnen und im Halbfinale die Polin Natalia Walczak durch einen 5:1-Punktsieg ins kleine Finale um Bronze verwiesen.

Silber hatten für den BDR 73 kg: Jennifer Rösler (AC Ückerath/73 kg) und Olivia Andrich (SV Luftfahrt Berlin/53 kg) geholt. Auch für Bundestrainer Rainer Kamm waren es bewegende Momente. Er beendete seine lange und überaus erfolgreiche Trainerlaufbahn und geht in die wohlverdiente Rente.