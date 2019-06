Spendenrekord für Eberswalder Zoo

Ab in den Schatten: Die Tourteilnehmer fahren die Straße zum Zoo hinunter und werden von Familie und Freunden am Straßenrand erwartet. Hinter ihnen liegen 100 beziehungsweise 280 Kilometer im Sattel. © Foto: Torsten Stapel

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Sie sind wieder zurück, die Fahrer, die sich am Sonnabend auf die 15. Tigerradtour begeben hatten. Kurz nach der angekündigten Ankunftszeit um 16.30 Uhr sind sie mit Polizei-Eskorte am Eberswalder Zoo eingetroffen. Am Straßenrand wurden die Fahrer in den rot-weißen Trikots von Familien und Freunden erwartet. Um 9.30 Uhr war es vom Zielort auf einen 100-Kilometer-Rundkurs Richtung Uckermark gegangen. Am Stadthafen trafen etwa 230 Radler der kürzeren Strecke für die gemeinsame Zieleinfahrt auf die "ganz Verrückten", wie es am Sonnabend häufig hieß. 120 Teilnehmer hatten sich für die 280 Kilometer lange Strecke ab Stralsund entschieden. Hintergrund sind runde Geburtstage: der Stralsunder Zoo wird 60, der Eberswalder Zoo 90 Jahre.

Freitag an die Ostsee

Freitagmittag waren die meisten Fahrer von der Waldstadt mit dem Reisebus aufgebrochen. Die Räder fuhr Landrat Daniel Kurth mit THW-Laster an die Ostsee. Am Sonnabend stieg er aufs Rad um und war Tourführer auf der 100-Kilometer-Route. Einige Teilnehmer waren auf eigene Faust nach Stralsund gefahren. Einige wenige sogar mit dem Rad. Unter ihnen Zahnarzt Matthias Müller (62) aus Eberswalde, der am Tourtag als Frontfahrer das Tempo vorgab. Durchschnittsgeschwindigkeit: 28 Stundenkilometer. "Von allen hervorragend gemeistert", lobt Müller, der drei Mal die Woche trainiert. Ausfälle gebe es immer mal. "Technischer Art oder wenn jemand überhitzt", berichtet Müller. Dann werde kurzzeitig auf den Bus umgestiegen. Wenn Rad und Fahrer wieder einsatzbereit sind, geht es zurück auf die Strecke.

Um diese bis zum Nachmittag zu bewältigen, wurde um 4 Uhr losgefahren. Bei morgendlich kühlen 6 Grad an der Ostsee ging es auf den Sattel. Bei brennender Sonne und 33 Grad trafen alle am Eberswalder Zoo ein. Kerstin Zalewski und Erik Brenneis behaupteten sich in den Wettkämpfen, die auf der langen Strecke ausgetragen wurden. Sie wurden Sieger im Bergsprint und holten den Gesamtsieg.

"Lasst die Kuh fliegen!"

Die Sieger waren nicht die einzigen, die auf der Bühne am Urwaldhaus Erwähnung fanden. Der Kreissportbund zeichnete die Organisatoren der Tour, Zoodirektor Bernd Hensch und Rainer Kattanek, mit Goldener Ehrennadel aus. "In Anerkennung für den gesundheitsorientierten Breitensport", hieß es. Im Anschluss an viele Dankesworte wurde mit Liveband gefeiert. "Spaß müssen wir haben, also lasst die Kuh fliegen", so Bernd Hensch, dem es diesmal gelang, mit seinem Team 29 Sponsoren für die Tour zu begeistern und die Rekordsumme von 55 000 Euro für den Zoo einzusammeln. Vor fünf Jahren war die 10. Tigerradtour schon einmal von der Ostsee gestartet, damals aus Rostock. Im nächsten Jahr soll die längere Tour eher wieder über 200 Kilometer gehen.