Bauarbeiter besetzen Barnimer Schulen

Andrea Linne

Bernau (MOZ) In den Schulen laufen während der Sommerferien kreisweit Instandhaltungsarbeiten. So ist der Landkreis aktuell mit Baufirmen im Humboldt-Gymnasium, in der Nordendschule, in der Goethe-Schule, im Praetorius-Gymnasium sowie in Turnhallen im Barnim Gymnasium und der Johanna-Schule aktiv. Insgesamt 650 000 Euro fließen so in die Arbeiten, wie Sprecherin Sirid Heiland mitteilt. Es werden Heizungsanlagen getauscht, Maler- und Bodenbelagsarbeiten in Klassenräumen sowie die Sockelsanierung einer Turnhalle realisiert. Eine Fassade wird für die Be- und Entlüftung der Räume klimatisiert, eine Enthärtungsanlage für Trinkwasser installiert. Auch in Außenbereichen passiert einiges.

Größte Baustelle bleibt aktuell der Campus Schwanebeck. Hier drückt die Zeit, um bis zum Schuljahresbeginn 2019/20 fertig zu sein. Die Grundschule muss möbliert werden, der Umzug soll laut Sprecherin in den Ferien über die Bühne gehen. Noch fehlt aber die Sachverständigenabnahme der technischen Anlagen wie Lüftung und Sicherheitsbeleuchtung, die Anfang Juli erfolgt. Die bauordnungsrechtliche Abnahme ist für Mitte Juli geplant. Dann müssen noch die Außenanlagen im Hof fertiggestellt werden. Mehr als zwölf Millionen Euro fließen in die Sanierung des Grundschulteils und den bereits fertiggestellten Oberschulbereich samt moderner Außenanlagen.

Aber auch viele Gemeinden stehen dem Kreis nicht nach. Bernau nutzt laut Sprecherin Nancy Kersten die Zeit, um städtische Einrichtungen instand zu halten, Reparaturen auszuführen oder Gebäude zu reinigen. In allen Kitas, Grundschulen und Turnhallen finden umfassende Grund- und Glasreinigungen statt. In neun städtischen Einrichtungen, wie zum Beispiel der Grundschule Hasenheide, der Kita Heideknirpse oder der Frakima, wird gemalert. Auf die Wände im Fahrradparkhaus kommt Farbe. Möbel werden ersetzt. Für je zwei Räume sind 10 000 Euro angesetzt.

Gut 400 000 Euro sind es in Wandlitz, wie Sprecherin Elisabeth Schulte-Kuhnt mitteilt. In der Kita in Basdorf werden Akustikdecken eingebaut und ein Sonnensegel auf dem Spielplatz montiert. Fliesenleger-, Sanitär-, Elektro-, Maler und Fußbodenlegerarbeiten erfolgen. Ähnlich wird die Schule Basdorf ausgestattet. In der Kita Schönwalde sind kleinere Restarbeiten nötig.

Ahrensfelde lässt fünf Räume in der noch recht neuen Grundschule Blumberg streichen, wie die Gemeinde informiert. Werneuchen steckt 27 000 Euro in die Grundschule im Rosenpark für Schallschutzelemente in fünf Räumen und in die Kita Altstadtspatzen für eine Sicherheitsschleuse im Eingangsbereich. Die Kita Tiefensee bekommt einen neuen Zaun, in Schönfeld wird renoviert, teilt Stefan Gust mit.

Neue Leuchten und Farbe

Mehr als 105 000 Euro schlagen in Panketal zu Buche. Wolfgang Juchatz von der Liegenschaftsverwaltung berichtet von Renovierungsarbeiten in Klassenräumen der Grundschule Zepernick. Auf dem Sportplatz wird die Tartanfläche gereinigt. Die Schwanenhalle erhält neue Leuchten, der Hort Zepernick neue Fußböden. Auch in den Kitas schwingen Maler die Farbeimer. Fantasia braucht einen Umbau der Wasserversorgung, im Kinderland wird gepflastert. Sanitäranlagen glänzen bald wieder.