Im "Kreisverkehr" um die Brandherde

Wasser-"Tankstelle": Tank befüllen, per Spritze verteilen und zurück – Runde um Runde drehen die Löschfahrzeuge. © Foto: MOZ/Gabriele Rataj

Vollkommen verkohlt: So zeigt sich die Waldzunge neben dem Brandherd Getreidefeld auf der einen Seite der Chaussee Möglin–Batzlow. © Foto: MOZ/Gabriele Rataj

Gabriele Rataj

Batzlow, Möglin (MOZ) Auf etwa acht Hektar hat am Sonnabend der Wald zwischen Möglin und Batzlow gebrannt. Weithin war die Rauchwolke zu sehen, zu der nach der Alarmierung um 16.07 Uhr zunächst sämtliche Feuerwehren des Amtes Barnim-Oderbruch eilten, aber auch Unterstützung von Alt­reetz, Batzlow, Ihlow oder Prötzel und Tankfahrzeuge bis aus Neuenhagen, Fredersdorf, Vogelsdorf, Altlandsberg und Strausberg, damit sich das Feuer nicht weiter in den Wald fraß. Insgesamt etwa 110 Kameraden waren dabei bis in die Sonntagmorgenstunden gegen 4 Uhr im Einsatz.

Begonnen hatten die Flammen auf einem staubtrockenen Getreideschlag zwischen Batzlow und Möglin. Dann aber ergriff die Feuerwalze eine benachbarte Waldzunge neben der Chaussee und war bei auffrischendem Wind auf die Bäume der anderen Straßenseite übergesprungen.

Das Problem: Die vom Polizeihubschrauber der Landespolizei auch aus der Luft erkundeten Flächen sind auf einschlägigen Karten als munitionsbehaftet eingestuft und durften daher von den Feuerwehrleuten nicht betreten werden. Nur von der Straße bzw. Feld- oder Waldweg und vom Löschfahrzeug aus konnte das Flammenmeer links und rechts der Chaussee bekämpft werden.

Vor Ort bot sich dem Reporter am frühen Abend – abgesehen von der völlig verkohlten Waldzunge, dem stellenweise noch stark dampfenden Boden und den Rauchschwaden – ein beinahe friedliches Bild. In einer Art Kreisverkehr umfuhren die aus verschiedenen Wehren herangezogenen Tanklöschfahrzeuge die betreffenden Flächen, luden nach dem Wassertanken jeweils ihre nasse Fracht gezielt ab, um anschließend an drei Stellen wieder neu befüllt zu werden. "Das ist gerade unsere fünfte Runde", sagte gegen 19.30 Uhr Nicky Hummel von der Altlandsberger Wehr.

Nach 22 Uhr habe der herbeigerufene Munitionsbergungsdienst eine Waldwegstrecke geprüft und einige Meter freigegeben, berichtete Kreisbrandmeister Sebastian Nestroy. "So konnten wir in der Nacht näher an die Brandflächen heranrücken und zielgenauer agieren." Nach und nach konnten so beteiligte Einsatzkräfte reduziert werden.

Mit Beteiligung der Gruppe West der Brandschutzeinheit Märkisch-Oderland sind laut Kreisbrandmeister Erfahrungen aus vergangenen Brandbekämpfungen wie Treuenbrietzen, Jüterbog oder Lieberoser Heide berücksichtigt worden: Nicht gleich alles zu alarmieren, nach und nach, aber auch nicht zu spät, sondern möglichst den Erfordernissen so weit wie möglich angepasst. Denn "unsere Feuerwehrleute kriechen langsam auf dem Zahnfleisch und der Sommer hat erst begonnen" ...

Nach 32 Stunden Einsatz in der Lieberoser Heide mit der MOL-Brandschutzeinheit nachts gegen 1 Uhr erst zurückgekehrt, war wie viele andere auch der Zinndorfer Wehrführer Marko Schrot schon wieder im Einsatz. Mit der Führungsunterstützungseinheit westliches Oderland hatte er in Reichenberg Station bezogen, von wo das Geschehen unterstützend koordiniert wurde. "Ich wollte gerade in ein Stück Kuchen beißen, da ging der Pieper ..." Gut, wenn Menschen wie der ehrenamtliche Bürgermeister von Märkische Höhe mit einer Fuhre Getränke und Würstchen vorfahren und Motivation geben.