Schöne alte Sachen zu entdecken

Elke Lang

Beeskow (MOZ) Nicht abgelegen auf dem Kirchplatz unter schattenspendenden Bäumen will Dietmar Kruschke seinen Trödelmarkt haben, den er seit drei Jahren hobbymäßig und mit eigenem Stand betreibt, sondern: "hier zentral, damit auch die Geschäfte um den Markt herum davon profitieren".

Er hat sich seinen Stammplatz im Schatten gesichert und wartet auf seine Händlerkollegen. "Wie sie kommen, erhalten sie ihre Plätze". Der zeitige Vogel also hatte den Vorteil, mit seinen Sachen nicht der Sonne ausgesetzt zu sein müssen. Dietmar Kruschke kommt aus dem Handel und "braucht die Atmosphäre und den Umgang mit Leuten". Und das hat auch die Händler in der Sonne zum Ausharren bewegt.

Sind sonst von April bis September immer am letzten Sonnabend 30 bis 40 Verkäufer da, lag die Beteiligung diesmal wegen der Hitze an der unteren Grenze. Für Dietmar Kruschke ist der Markt wichtig, "um Beeskows Mitte auch am Wochenende zu beleben". Extra aus Müllrose waren die Trödelfans Kirstin und Michael Petrich gekommen. Sie interessieren sich besonders für alte Bücher und alte Gegenstände aus Zink, Zinn und Messing.