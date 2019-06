Unithea-Festival: Experimentell und wortkarg

Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Studiobühne des Kleistforums hat sich in einen dunklen Elektro-Club verwandelt. Beats, sechs wild Tanzende im disharmonischen Berliner Club-Outfit – sie sind das Ensemble. Ein paar Dutzend Besucher, denen im Programm eine Dystopie angekündigt wurde, stehen meist am Rand und gucken auf die Tanzfläche in der Mitte, wie das in Klubs oft vorkommt. Eine Stunde lang tanzen die sechs als hätten sie Drogen genommen, teilweise in eindrucksvollen tänzerischen Performances. Sie schreien, jubeln, fallen um, übergeben und küssen sich, manchmal kümmern sie sich umeinander und um das Publikum, reichen Wasser zum Trinken.

Als man schon aufgegeben hat, dass einem in diesem Theaterstück noch etwas erzählt wird, verliest eine Figur eine pathetische Erklärung: Dies sei der schönste Ort, den sie jemals betreten habe. Alle seien so entzückend und bei sich selbst. Das "Ende unserer Reise" sei erreicht. Dann ein Schnitt: Eine große weiße Plastikfolie verwandelt die Tanzfläche in eine Ausstellung. Die sechs Tänzer stehen plötzlich nur noch reglos da. Eine Stimme aus dem Off beschreibt die Figuren technisch wie archäologische Fundstücke aus einer anderen Zeit: "Dieses Subjekt hat noch Muskelzuckungen, das ist ein Ausdruck von Angst." – "Dieses Subjekt stammte aus einer reichen Familie, war aber der Ansicht, dass Geld nicht alles sei. Andere hielten ihm vor, diese Ansicht könne es nur wegen der finanziellen Absicherung vertreten." Dann war das Stück "0 Protokolle" zu Ende. Es zeigte also die letzten Menschen als Hedonisten, bevor Wesen mit Emotionen ausstarben. Allerdings hatten nicht wenige Besucher den Raum schon vorzeitig verlassen. Ähnlich, wie schon beim Unithea-Auftakt am Donnerstag.

Die anti-erzählerische Multimedia-Performance "Tech is a being" mit ihren audiovisuellen Assoziationen zum Thema Mensch-Technik war noch schwerer durchzuhalten. Auch, wenn man zwischendurch mal die Bühne erkunden durfte, fehlte Tempo und eine Pointe.

Der Theateranteil des Unithea-Festivals forderte: interaktiv, experimentell, oft dialogarm waren sie. Manche überforderte das. Doch wann, wenn nicht bei Unithea sollte man Unpopuläres wagen – klassisches Theater gibt es in Frankfurt genug. Zum Festivalthema "Wie tickt deine Zukunft?" passte das Experimentelle – Zukunftsfragen fordern schließlich mehr denn je.

Auch Jörg Reim fühlte sich herausgefordert. "Anspruchsvoll" sagt der Unithea-Stammgast zur diesjährigen Edition nach drei von vier Festivaltagen. Er muss es wissen, denn der Frankfurter hat alle bisherigen 22 Festivals erlebt. Dieses gehöre zu den schwerer verdaulichen 25 Prozent. "Ohne sich vorher über die Stücke zu informieren, ist vieles schwer zu verstehen."

Reims Favorit unter den Bühnen-Acts: Revolution – alles wird gut. "Eingängig" sei es gewesen und habe, so Reim, Ironie gehabt. Das Brachland-Ensemble zählte die Katastrophen der Welt auf: Terror, Klima, Finanzkrise. Und platzierte dagegen statistisch belegbare positive Entwicklungen: etwa dass die Alphabetisierungsrate der Welt so hoch wie nie und die Kindersterblichkeit so gering wie nie ist. Als Auflösung stellte das Ensemble dem Publikum Menschen auf der ganzen Welt vor – manche per Live-Schalte, die die Erde in kleinen Schritten mit Taten und Ideen noch etwas besser machen. Und damit die Zukunft hoffnungsvoll.