Rentner, Biker und Mädchen (3) bei Unfällen verletzt

Odin Tietsche

Oberhavel (MOZ) Bei Verkehrsunfällen in Oberhavel sind am Wochenende gleich mehrere Personen verletzt worden.

In Velten verwechselte ein 78-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz des Penny Marktes in der Rosa-Luxemburg-Straße die Bremse mit dem Gaspedal. Daraufhin fuhr er mit seinem Audi zunächst gegen ein weiteres Fahrzeug und anschließend gegen die Hauswand des Marktes. Der Mann klagte in der Folge über starke Schmerzen an der Halswirbelsäule, er kam zur Versorgung ins Krankenhaus. Der Schaden wird auf etwa 13 000 Euro geschätzt.

Ebenfalls im Krankenhaus landete ein dreijähriges Mädchen aus Oranienburg. Sie war mit ihrem Vater in der Walther-Bothe-Straße unterwegs. Als beide die Straße überqueren wollten, hielt ihr Vater verkehrsbedingt an, das Mädchen jedoch rollte mit dem Laufrad auf die Straße. Ein 18-Jähriger am Steuer eines Fahrschulautos konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erwischte das Mädchen frontal. Die Dreijährige klagte anschließend über Schmerzen und wurde in die Oranienburger Klinik gebracht.

Ein offenbar unter Alkohol und Drogen stehender Motorradfahrer verursachte in der Nacht zu Sonntag bei Neuholland einen Unfall. Er geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei Autos. Vier Personen wurden verletzt, der Motorradfahrer kam zur Untersuchung und zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Schaden: knapp 30 000 Euro.