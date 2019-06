Gelungene Premiere für Reitturnier

Elke Lang

Spreenhagen (MOZ) Es war groß mit Plakaten und Transparenten angekündigt: das Springreiten am Sonnabend in Spreenhagen. Und es war tatsächlich etwas Besonderes, eine Premiere gewissermaßen, denn "es ist unser allererstes reines Springturnier überhaupt", freute sich Monique Karras, die Vorsitzende des Reitvereins Spreenhagen.

Anja Vedder, ihre Stellvertreterin, erklärte den Unterschied zu den vorangegangenen jährlichen Wettbewerben: "Zum Springreiten kamen noch Reiterspiele und Dressurvorführung, jetzt machen wir nur Springen bis zur Leistungsklasse L." Mehr als 200 Starter aus 40 brandenburgischen und Berliner Vereinen waren am Sonnabend gemeldet.

"Die Beteiligung ist sehr zufriedenstellend. Aufwand und Nutzen stehen in einem effizienten Verhältnis", wertete die Vorsitzende aus. Alle 45 Vereinsmitglieder waren organisatorisch eingebunden, so dass sich kein Spreenhagener dem Wettkampf stellen konnte. Für Ilona Below-Posadzy, die Kassenwartin, ist das in Ordnung: "Wir sind gern Gastgeber, denn ein solches Turnier ist die Präsentation unseres Vereins nach außen", sagte sie.