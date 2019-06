Kein Fest wie jedes andere

Matthias Henke

Menz Feste im Landkreis gibt es viele, aber das Waldfest und der Waldmarkt haben ihren ganz eigenen Charakter". Diese lobenden Worte sprach am Sonnabend Landrat Ludger Weskamp (SPD) anlässlich der Eröffnung auf dem Friedensplatz. Das wollte er sich nicht entgehen lassen. "Das Fest wird gefühlt immer größer. Das ist ein Zeichen dafür, dass hier in der Region gut zusammengearbeitet wird", so der Landrat, der zwar in offizieller Funktion, gleichwohl aber im Urlaub das Fest besuchte, und damit einer von auch in diesem Jahr wieder 3 000 erwarteten Gästen war.

Über die nunmehr 25 Auflagen der beliebten Festivität – auch die aktuelle wurde bereits berücksichtigt – konnten sich die Besucher am Rande des Trubels auf dem Friedensplatz mit dem Bühnenprogramm und dem Waldmarkt machen – in der Regionalwerkstatt, wo eine Ausstellung mit Bildern, Zeitungsausschnitten und Programmheften eine Woche zuvor eröffnet worden war.

Die Idee für das Waldfest hatte vor 25 Jahren der Förster Georg Leppin, erinnerte Reinhard Dalchow vom Förderverein Naturlandschaft Stechlin und Menzer Heide bei der Begrüßung. Und die Mischung aus dem Schwerpunkt Natur, Bühnenprogramm, traditionellem Handwerk und heimischen Produkten kommt an. Naturpark, Forst, Vereine und die Gemeinde ziehen an einem Strang, um das zu ermöglichen.

Nicht mehr wegzudenken aus dem Festprogramm ist auch der Jedermann-Triathlon "IronMenz". 29 Einzelstarter und zehn DreierStaffeln trugen sich in diesem Jahr die Ergebnislisten ein.