DPA

London (dpa) Titelverteidiger Novak Djokovic setzt in Wimbledon auch auf die Unterstützung des früheren Turniersiegers Goran Ivanisevic.

Der 47-jährige Kroate gehöre bei dem am Montag beginnenden Rasenklassiker zu seinem Team, teilte der serbische Weltranglisten-Erste in den sozialen Netzwerken mit. Ivanisevic holte 2001 in Wimbledon den Titel. Zum Auftakt des Grand-Slam-Turniers in London trifft Djokovic am Montag (14.00 Uhr MESZ/Sky) auf den Augsburger Philipp Kohlschreiber.