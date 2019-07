Eintracht gewinnt Hanse-Traditionsturnier

Hubertus Rößler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Allstar-Team des SV Eintracht Frankfurt hat das Traditionsturnier des MSV Hanse Frankfurt gewonnen. Der Gastgeber landete am Ende auf dem 2. Platz vor der BSG Traktor Bremsdorf 1955 und dem HKSV Libbenichen. Mit dabei waren in diesem Jahr auch zwei Neulinge: Blau-Weiß Frankfurt belegte am Ende den 5. Platz, der SV Güldendorf landete auf Rang 6. Die sechs Mannschaften kämpften am Freitagabend auf dem Kunstrasenplatz neben dem Stadion der Freundschaft im Modus Jeder gegen Jeden – sowie gegen die hohen Temperaturen und die einsetzende Mückenplage. Erfreulich: Es ging sehr fair zu und schwere Verletzungen waren glücklicherweise keine zu vermelden. Außerdem blieb keine Mannschaft ohne Punkte und Tore. Allerdings fielen bei einer Spielzeit von 14 Minuten nur 33 Tore.

Spaß steht im Vordergrund

"Wir haben früher zusammen in einer Mannschaft gespielt und sind jetzt bunt verteilt. Das Turnier ist ein schöner Anlass, mal wieder zusammenzukommen, miteinander Fußball zu spielen und über die alten Zeiten zu reden", sagte Andy Peschke, Kapitän des MSV Hanse. Ähnlich äußerten sich die Spieler von Blau-Weiß Frankfurt. "Wir haben einst an der Kieler Straße gespielt, ehe der Verein mit Markendorf zusammengeschlossen wurde. Dort sind jetzt viele von uns bei den Alten Herren aktiv, daher sind wir ein eingespieltes Team", berichtete Matthias Schott und ergänzte: "Es soll Spaß machen, alle sollen gesund bleiben und ein Bierchen zusammen trinken." Auch Traktor Bremsdorf war wieder mit von der Partie. "Wir haben uns vor drei, vier Jahren zusammengeschlossen – der älteste ist bei uns 55, der jüngste 24 Jahre alt", erzählte Steffen Dietrich, der als Kapitän und Trainer bei den Bremsdorfern agiert.

Als bester Feldspieler wurde Kai Barownick ausgezeichnet, erfolgreichster Torschütze wurde Paul Herrmann (beide SV Eintracht), der normalerweise in der Landesklasse für den Müllroser SV auf Torejagd geht.

"Wir wollen das Turnier jedes Jahr an einer anderen Wirkungsstätte austragen. Für das nächste Jahr versuchen wir, am Mittelweg zu spielen. Dafür muss dann aber die Stadt mitspielen, da die Rasenplätze normalerweise zu Beginn der Sommerpause gesperrt werden", sagte Mitorganisator Matthias Hemmerling, der wieder das Tor beim Gastgeber MSV Hanse hütete.