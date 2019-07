Saison der Schwedter Kegler klingt spaßig aus

Mandy Merker, Clara Neuner

Schwedt/Lehde Nach der Saison aus Team- und Einzelmeisterschaften sowie Pokal-Entscheidungen haben die Classic-Kegler des FC Schwedt ihre Saison sportlich- spaßig ausklingen lassen.

Nach der gelungenen Premiere vor zwölf Monaten hatte der Kreisverband diesmal auf die Waldsportanlage-Bahnen zum zweiten Paarkegel-Turnier eingeladen. SSV PCK mit neun und "Hausherr" FCS mit fünf Paaren sowie zwei Duos aus Prenzlau, die ansonsten das Bohlekegeln auf einem anderen Belag absolvieren, traten im sogenannten Doppel-K.o.-System an. In den direkten Duellen zweier Teams konnte man sich also eine Niederlage erlauben, ohne gleich den Wettkampf beenden zu müssen – vielmehr bekam man in der Trostrunde die Chance, sich ebenfalls noch ins Finale zu kegeln.

Von Beginn an legte das FCS- Verbandsliga-Duett Thomas Schulz/Jörg Matthies die höchsten Werte nach jeweils 40 Wurf vor und blieb fortan in vier Duellen unbesiegt. Andere steigerten sich in den Hoffnungsrunden. Die Viertel­finals gab es dann zwischen vier SSV-PCK-Teams. Wolfgang Zumpe/Wolfgang Simmank konnten Uwe Gurgel und dessen Enkelin Jolina Röpke (12 Jahre!) um einen Kegel bezwingen (174:173), Bernd Dressler/Karl-Heinz Gerlach setzten sich mit 149:133 gegen Ingolf Heimer/Stefan Rabinowitsch durch.

Im Halbfinale behielten schließlich Zumpe/Simmank mit starkem Auftritt gegen Gerlach/Dressler die Oberhand (166:157). In der finalen Auseinandersetzung zeigten die Favoriten kleine Schwächen, wurden voll gefordert – am Ende triumphierten Schulz/Matthies mit 168:167 gegen Zumpe/Simmank.

Abteilungsfahrt hat Tradition

Zum 19. Mal unternahmen zahlreiche Mitglieder der Abteilung ihre jährliche Vereinsfahrt. Von Manfred Steffen wie immer super organisiert, führte die Reise in diesem Jahr in den Spreewald nach Lehde. Schon am ersten Abend gab es einen sportlichen Wettstreit auf der Bowlingbahn des Erlebnisrestaurants "Flaggschiff". Als Einzelsieger konnte Marcel Leverenz aus der 1. Männermannschaft gekürt werden.

Am nächsten Morgen ging es auf einem traditionellen Spreewaldkahn zu einer zweistündigen Tour durch die verzweigten Kanäle des wunderschönen Spreewaldes. Kahnfährmann "Manni" sorgte für eine abwechslungsreiche und interessante Fahrt mit vielen Informationen.

Der Nachmittag konnte individuell verbracht werden. Einige hielten es weiter sportlich und paddelten durch die Natur. Andere besuchten das Freilichtmuseum, erkundeten die Stadt und den Schlosspark, bevor der Spreewaldabend im Hotel begann. Dort wurden die Gäste von zwei Spreewalddamen in original sorbischer Tracht mit Liedern und Erzählungen unterhalten. Den Abend beendete ein Alleinunterhalter mit Musik und Gesang. Dabei wurde auch getanzt. Bis nach Mitternacht saß man in lustiger Runde zusammen.

Am letzten Morgen machten sich alle wieder auf den Heimweg. Eine gelungene Vereinsfahrt, da waren sich alle einig, ging bei schönstem Wetter wieder einmal viel zu schnell zu Ende. Ein großes Dankeschön ging an den Organisator Manfred Steffen. Sicher wird ihm auch zum 20-jährigen Jubiläum im nächsten Jahr etwas Schönes einfallen. Bis dahin "Gut Holz!"