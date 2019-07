Neustart für MTV-Frauen in der Oberliga

André Witkowski

Altlandsberg Mit dem Rückzug der 1. Frauenmannschaft aus der 3. Liga hat für die Abteilung Handball des MTV Altlandsberg zumindest im Frauenbereich eine neue Zeitrechnung begonnen. Die Spielerinnen des Drittligateams haben bis auf wenige Ausnahmen das Angebot des Vereins abgelehnt, für den MTV in der Oberliga der kommenden Spielserie anzutreten. So wird es einen Neuanfang geben, an dem die Verantwortlichen bereits emsig arbeiten. Wer jetzt denkt, der MTV hat sich damit vom leistungsorientierten Handball verabschiedet, der irrt.

Zurück zu den Wurzeln, lautet nun die Devise. Mit Spielerinnen aus dem eigenen Verein und aus der umliegenden Region soll mittelfristig mit überschaubaren Finanzen, Leidenschaft und Identität zum Verein an alte Erfolge angeknüpft werden. Es wird kein leichter Weg, aber mit Unterstützung der großen Handballfamilie will man sich der Herausforderung stellen. Die ersten Schritte sind bereits gemacht. Sehr frühzeitig hat sich die noch derzeitige Übergangsabteilungsleitung entschieden, sowohl für die Oberliga als auch die Brandenburgliga eine Mannschaft zu stellen.

Ferenc Remes kehrt zurück

Mit allen bereiten Spielerinnen des Frauenbereiches sowie den Juniorinnen und deren Eltern der A-Jugend Oberliga Ostsee Spree wurde bereits die Situation analysiert und besprochen. Das Fundament einer leistungsfähigen Mannschaft ist das Trainer- und Betreuerteam. Der Neuaufbau wird unter keinem Geringeren als dem MTV-Erfolgstrainer schlechthin stattfinden. Ferenc Remes hat sich bereit erklärt, an seine alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Auch im Umfeld der Mannschaft wird an der Struktur gearbeitet. So werden Björn Jürgens, Dirk und Tanja Richter weiter das Team begleiten. Einen Co-Trainer bringt Ferenc Remes selbst mit. Leistungsbereite Spielerinnen der Region sind im Übrigen zur Verstärkung der 1. und 2. Damenmannschaft des MTV herzlich willkommen.