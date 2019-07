Ponderosa zeigt sich

Matthias Wagner

Stolzenhagen Zum Tag der offenen Tür hatte am Samstag das Kunstzentrum Ponderosa in Stolzenhagen geladen. Viele Gäste hatten den Weg zu dem etwas entlegenen Ort gefunden. Ponderosa-Vereinsvorsitzender Uli Kaiser bot eine umfangreiche Führung an, es gab einen Tanzworkshop sowie eine kurze beeindruckende Performance. Zu Gast war auch Jörg Matthes, Direktor des Amtes Britz-Chorin-Oderberg. "Die Ponderosa ist eine totale Bereicherung für die Region", so Matthes begeistert. Es sei eine gute Mischung aus Regional und International, meinte der Amtschef.

