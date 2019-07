Teure Schwarzfahrten

Stefan Adam

Schwedt Trotz Führerscheinentzug und ausgesprochenem Fahrverbot steigen Menschen immer wieder ins Auto und touren durch die Lande. Gleich wegen drei solcher Taten musste sich ein 49-jähriger Angermünder vor dem Strafrichter des Schwedter Amtsgerichtes verantworten, nachdem er durch Polizeibeamte bei zufälligen Verkehrskontrollen erwischt wurde.

"Stimmt, ich bin gefahren, weil mir mein Fahrer plötzlich ausgefallen ist", gab der Angeklagte zu. "Ich war damals selbstständig und es ging um einen wichtigen größeren Auftrag." Leider habe es dann doch nicht geklappt. Nur der Firmenwagen stehe noch vor der Haustür. Gegen Gebühr verborge er ihn hin und wieder.

Doch an wichtige Firmenfahrten konnte sich ein Polizeibeamter bei der Kontrolle nicht erinnern. "Der Angeklagte gab bei der zufälligen Kontrolle gleich zu, dass er keine Fahrerlaubnis hat", so der Zeuge. Er war in einem Einkaufsmarkt einkaufen.

Zwei andere Schwarzfahrten hatten wohl einen ähnlichen Hintergrund, auch wenn der Sünder dazu keine weiteren Angaben machte. Der Angeklagte war einschlägig vorbestraft. Nur weil die letzte Tat bereits einige Jahre zurück lag, plädierte die Staatsanwältin nochmals auf eine Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen zu je 15 Euro für den Hartz IV-Empfänger. Dazu eine weitere Sperrfrist von einem Jahr für die Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis. Diese Ansicht teilte auch die Strafrichterin. "Keine der Fahrten war gerechtfertigt, es ist ein dreistes, hartnäckiges Verhalten", hieß es in der Urteilsbegründung.