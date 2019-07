Rasante Ritte absolviert

Elke Lang

Krügersdorf (MOZ) Das hat Krügersdorf noch nicht gesehen: eine Reitveranstaltung in dieser Größenordnung und dazu als Premiere auch noch die erste Meisterschaft im Tentpegging in Deutschland überhaupt. "In 32 Ländern wird Tentpegging wettkampfmäßig betrieben", weiß Steffen Kukral, der mit Angela Breme die Veranstaltung organisiert hat. "Und bei uns sind die besten Mastermannschaften der Welt vertreten", ist er stolz.

Steffen Kukral betreibt mit seinen eigenen Pferden in Krügersdorf eine Coaching-Ranch zum Managertraining. Mit Hilfe der Pferde lernen sie bei ihm Führungstechniken, Selbstbewusstsein und Teambildung. Mitarbeiter von Daimler etwa und der Frankfurter Hochschule Viadrina zum Beispiel sind darunter. Als Coach hat er sich selbst diese Eigenschaften als begeisterter Tentpegger angeeignet. "Da muss man schon richtig gut reiten können", erklärt er, "sonst ist diese Sportart in Verbindung mit den Waffen viel zu gefährlich." Es sei eine mentale Aufgabe, bei rasend schnellem Tempo präzise zu sein. "Wenn man sich ablenken lässt, trifft man nicht."

Angela Breme und Steffen Kukral gehören beide der Deutschen Tentpegging-Union an, die sie mit der Ausführung der Meisterschaften beauftragt hat. Um diese Meisterschaft ausführen zu können, gründeten sie den Verein "Oder-Spree Tentpegger e. V. mit sieben Reitern und sechs Unterstützern und konnten viele Partner als Helfer und Sponsoren gewinnen.

Den Auftakt am Sonnabendvormittag bildeten die Nachwuchs-Mannschaft "Agsima" aus Märkisch-Oderland, "Vereinte Nationen", bestehend aus je einem Vertreter aus Uruguay, Südafrika, Holland, sowie die deutsche "Tentpegging Union". Angela Breme und Steffen Kukral trainieren schon seit vier Jahren das Tentpegging, so dass sie am Nachmittag bereits in der Nationalmann Deutschland gegen die Nationalmannschaften aus Südafrika und Norwegen antreten konnten.

"Mit John Coetzee, Annellie Heckroodt und Suritha Venter aus Südafrika standen ihnen absolute Könner gegenüber. John konnte auf den Tag genau sagen, wie lange er schon Tentpegger ist: Am Sonnabend waren es 60 Jahre, drei Monate und 7 Tage. Suritha Venter ist seit ihrer Kindheit diesem Sport verfallen, und Annellie Heckroodt trainiert seit ihrem 14. Lebensjahr.

Von der südafrikanischen Nationalmannschaft war auch die weltbeste Spielerin Dalene Baksa dabei und von der norwegischen Mamoon Gondal, der immerhin den sechsten Platz in der Welt belegt. Beim Tentpegging geht es darum, im Boden steckende Zeltnägel aus Pappe aufzuspießen. Das geschieht mit der Lanze oder dem Schwert, wenn sie über den Köpfen, also "overhead" befestigt sind, mit dem englischen Kavalleriesäbel. Gewertet wird nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Geschicklichkeit.

Feuershow am Abend

Auch wenn bei dem kürzeren Schwert die Tentpegs etwas größer sind, ist es doch schwer, den Moment des kräftigen Zustechens nicht zu verpassen. Beim Wettkampf mit dem Schwert müssen sich die Teilnehmer dazu in fast akrobatischer Gelenkigkeit noch tief hinunterbücken. Die zahlreichen Zuschauer konnten so viele spektakuläre Leistungen bewundern und beklatschen. Nach dem Abschluss der Wettkämpfe am Sonntag erfuhren diese ihre Würdigung durch Landrat Rolf Lindemann und Beeskows Bürgermeister Frank Steffen persönlich. Samstagabend hatte es eine Ritter- und Feuershow sowie ein gemütliches Zusammensein am Lagerfeuer gegeben.

Rangfolge Gesamtwertung International: 1. Südafrika, 2. Deutschland, 3. Norwegen. Ergebnis Gastmannschaften: 1. Team United Nations (Deutschland, Südafrika, Niederlande, Uruguay), 2. Team Deutschland II, 3. Team Agsima aus Märkisch Oderland. Beste deutsche Reiterin mit Säbel: Anna Schmidt-Pauly (TPG Frankfurt (Main). Beste deutsche Reiterin mit Lanze: Angela Breme, Oder-Spree Tentpeggers.