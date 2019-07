Blick in die Produktionshalle

Anke Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Einmal hinter sonst für die Öffentlichkeit verschlossene Türen schauen, vielleicht sogar Lust auf eine neue Arbeitsstelle bekommen – die Beweggründe der Besucher, die sich am Sonnabendnachmittag in der Werkhalle von Allsafe in Fürstenwald umgeschaut haben, waren vielfältig.

Der Tag der offenen Tür war eine von drei Aktionen, mit denen nach dem Produktionsstart am 4. März, dem neuen Werk in der Spreestadt noch einmal besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Am Freitagabend waren Geschäftspartner in das Domizil an der Marie-Curie-Straße eingeladen. Sonnabendvormittag folgte ein Fest für die Mitarbeiter und ihre Familien, bevor am Nachmittag jeder Interessierte gern gesehen war.

Mitarbeiter in Engen geschult

Die Führungen durch die Produktionslinien, vorbei an Werkbänken, Maschinen und fast sieben Metern hohen Materiallager-Regalen haben Mitarbeiter übernommen. Regelrecht stolz erzählte Dajana Steinert von ihren Aufgaben. Sie setzt die in den anderen Fertigungsreihen hergestellten einzelnen Segmente zu dem Endprodukt zusammen – zum Beispiel Spannbalken, die aus einer Grundschiene, Federelementen und Gurten bestehen.

Die 37-jährige gelernte Konditorin hat vor gut einem Jahr den Wechsel angestrebt. Zuvor war die Bad Saarowerin neun Jahre in einer Solarfabrik in Frankfurt (Oder) beschäftigt, hat dort im 12-Stunden-Schichtdienst am Fließband Module montiert. "Ich bin auf die Firma und ihre Pläne in Fürstenwalde aufmerksam geworden und habe mich beworben", erzählt sie. Es hat geklappt, sie ging wie ihre Kollegen für ein Jahr ins Mutterwerk nach Engen und lernte dort die künftigen Produktionsprozesse kennen. So freimütig wie sie Fragen über ihren Arbeitsalltag beantwortete, bewies auch Kathrin Donath, dass sie, obwohl in der Verwaltung tätig, genau weiß, was hier in den fünf Tagen die Woche im Zwei-Schicht-System abläuft.

Zu den Besuchern zählte auch Sandro Schulz, der sich mit Stefanie Hennig und Töchterchen Luise interessiert umgeschaut haben. "Es gibt ja nicht so häufig die Möglichkeit, sich in einem Produktionsbetrieb umzuschauen", sagte der Fürstenwalder. Ehemalige Kollegen seien bei Allsafe angestellt und hätten ihn neugierig gemacht. Der Maschinenbauer ergänzt: "Vielleicht möchte ich mich ja auch mal verändern."

Solch eine Vorstellung haben offenbar einige im Blick. Die Werkleiter Detlef Lohmann und Pascal Zeuner sprechen von einem ganzen Stapel Bewerbungen, die noch auf dem Schreibtisch liegen. Allerdings sei vorerst nicht an eine Ausweitung des Arbeitnehmerstammes zu rechnen. Das Duo beschreibt den Produktionsstart "reibungsarm", es habe keine gravierenden Anlaufschwierigkeiten gegeben. Für sie und ihre Partnerinnen hat sich mit dem Wechsel in die Spreestadt das Leben grundsätzlich geändert. Waren sie zuvor in der Bodenseeregion zu Hause, sind sie es nun in der Mark. "Wir fühlen uns sehr wohl", sagen beide – mit Verweis auf die vielen Wälder und Seen.