Staffelstab übergeben

Nadja Voigt

Neumädewitz (MOZ) Nun also auch beim Dorffest: Nachdem Marianne Krüger bei der Kommunalwahl zur Ortsvorsteherin von Mädewitz gewählt wurde, hat sie auch den offiziellen Dorffest-Staffelstab von ihrer Vorgängerin Helga Scholz übernommen. Dabei flossen nicht nur bei den beiden, sondern auch im Publikum Tränen der Rührung. "Ich lege die Geschicke offiziell in deine Hand und jetzt halte ich die Klappe", scherzte die langjährige Ortsvorsteherin Helga Scholz. Bei der jüngsten Wahl war sie nun aus Altersgründen nicht mehr angetreten. "Ich will alles so weiterführen", versprach Nachfolgerin Marianne Krüger. Denn: Das Fest erfreut sich jahrein, jahraus über die Dorfgrenzen hinweg großer Beliebtheit. Nichtzuletzt wegen der leckeren selbstgebackenen Kuchen und der Auftritte des Schulzendorfer Tanz- und Blasorchesters. Die sorgen in jedem Jahr für ein prallvolles Festzelt am Bürgerhaus in Neumädewitz. Auch durften in diesem Jahr der Neulietzer Geselligkeitsverein, eine Modenschau, DJ Adam, das Team von Uwe Möwis und die Wildpfanne nicht fehlen.