Heimatgefühle, auch auf Georgisch

Regenmantel (MOZ) Es sind nur 300 Meter bis zum Glück. Folgen Sie uns." Mit den Worten bat Michael Pommerening am heißen Sonnabend Nachmittag, nach der Vernissage in der Trafo-Galerie, rund 50 Besucher in seinen und seiner Frau Schatten spendenden Garten. Zuvor hatte Malerin Elke Pollack per Knopfdruck die neue Ausstellung in der kleinsten Galerie der Welt eröffnet. Es ist die bereits 42. in siebeneinhalb Jahren. Und eine, in die mehr als ein Blick lohnt.

In der Schau mit dem Titel "Heimat.Grenzenlos" treffen auf engstem Raum Welten aufeinander: Die der Deutschen Elke Pollack, deren grafisch anmutende Bilder Veränderung, Rastlosigkeit, unterwegs sein atmen. Dafür stehen Räder als Metapher. Und die Welt des Georgiers Gotcha Chkaidze. Er hat bezaubernde Impressionen aus seiner Heimat, der Stadt Koutaissi, ins Oderland gebracht.

In starken Farben und klaren Strukturen erlebt der Betrachter georgische Tradition und Lebensart. Auf dem Ölbild "Lebenszug" wird gefeiert. Und doch vermittelt es eine tiefe Ruhe. Windschiefe, uralte Häuser geben Einblick in die Baugeschichte einer Region, die seit mehr als 200 Jahren mit Deutschland verbunden ist. Damals wanderten schwäbische Familien nach Georgien aus.

Kunst verbindet. Sie hilft, zu verstehen und zu tolerieren, gibt Orientierung. "Ich glaube an die allmächtige Kraft von Begegnungen", sagte Michael Pommerening zur Einführung in die Ausstellung. Er lud ein, der Phantasie freien Lauf zu lassen. Da das bei mehr als 30 Grad im Schatten bald schwer fällt, zog der Tross die besagten 300 Meter weiter. In ihrem Garten hatten Sabine und Michael Pommerening Tische und Stühle unter Sonnenschirmen und Planen aufgestellt und eine "Bühne" im Zelt hergerichtet.

Auf der ließen Musiker verschiedenster Coleur die Gäste des kleinen Kunstfestes in Klängen schwelgen. Dagmar Heinzelmann hatte mit ihren Freunden Meike Grosse, einer Regenmantelerin, und Siegfried Jablonski für diesen Nachmittag georgische Lieder einstudiert. Geigen und Gitarre zelebrierten getragen Geschichten um Liebe und Hoffnung.

Dann begrüßte Michael Pommerening mit Heike Mildner eine Fast-Nachbarin vom Lietzener Kunst-Hof. Ihr Beitrag zum Thema Heimat waren Lieder, wie das über Heisi, den einstigen Seemann, der jetzt als Wiedereinrichter im Oderbruch sein mühsames Brot verdient. Später gab es noch elektronische Musik und Clowneskes.

Die Ausstellung ist bis zum 15. August zu sehen.