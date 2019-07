Thomas Berger

Buckow Reich ist am Sonnabend in Buckow wieder das Programm zur alljährlichen Langen Nacht, wenn sich Kunst, Musik und Kulinarik auf vielfältige Weise verbinden. Mit einem besonderen Abend lockt ab 18 Uhr auch das Brecht-Weigel-Haus: Autorin Sabine Kebir, die schon mehrere Bücher zum Thema geschrieben hat, und die wohl wichtigste lebende Brecht-Interpretin Gina Pietsch, begleitet am Klavier von Christine Reumschüssel, werfen einen intensiven Blick auf Brecht und die Frauen. War er ein Macho? Ein Patriarch, der seine Mitarbeiterinnen ausbeutete? "Ich sage ich und könnt auch sagen wir ..." greift alte Debatten mit teilweise neuen Erkenntnissen auf.

Eintritt zwölf Euro, Reservierungen per Mail unter villa@brechtweigelhaus.de