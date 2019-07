Ein Abend voller Krimilieder

Mara Kaemmel

Erkner (MOZ) Allmählich spricht es sich herum, dass auf "Hauptmanns Gartenbühne" im Sommer ein spannendes Programm geboten wird. Am Sonnabend waren 70 Gäste in den Garten des Gerhart-Hauptmann-Museums gekommen, um die Musikrevue "Der Mörder ist immer der Gärtner" mit Angelika Mann und ihren Kollegen Henry Nandzik und Mattis Nolte vom Berliner Kriminal Theater unter freiem Himmel zu erleben. Die Veranstaltung war damit gut besucht.

Freiluftangebot kommt an

Und nicht nur diese. Nach schwierigen Anfangsjahren registriert Museumsleiter Stefan Rohlfs mit Freude den wachsenden Zulauf zu den Open-Air-Veranstaltungen im Juni. "Das gute Wetter spielt natürlich eine Rolle", sagt er. Aber es bestätigt sich damit auch seine Erfahrung, dass oft Ausdauer nötig ist, um eine neues Format zu etablieren.

Mit "Hauptmanns Gartenbühne" ist das Museums-Team bereits 2015 gestartet. Jedes Jahr stehen seither im Juni vier bis fünf Freiluft-Veranstaltungen auf dem Programm – darunter Theater, Konzerte, Lesungen und Comedy. Einer der größten Höhepunkte bislang war der Auftritt von Gunther Emmerlich im vergangenen Jahr. "Unsere Idee ist es, damit nicht nur den typischen Besucher, sondern mal andere Leute für unser Haus zu interessieren." Dazu gehörte dieses Mal Gisela Pfalzgraff aus Berlin-Wilhelmshagen.

Sie war mit ihrer Freundin mehr als eine halbe Stunde vor der Veranstaltung da, um sich einen guten Platz zu sichern. "Ich war noch nie bei einer Open-Air-Veranstaltung hier", erklärte sie. "Aber zum Berliner Kriminal Theater wollte ich schon immer mal. Da nutze ich heute einfach die gute Gelegenheit." Rund zwei Stunden lang amüsierten Angelika Mann und ihre Gang die Gäste – musikalisch begleitet von Jürgen Beyer am Keyboard und dem Saxophonisten Nikolaus Leistle – mit einem erstaunlichen Repertoire an witzigen und bitterbösen Liedern über Gauner, Betrüger und Mörder. Dazu gehörten der "Kriminal-Tango" und der "Maskenball bei Scotland Yard". Sie sangen "Ohne Krimi geht die Mimi nicht ins Bett" und "Bon soir Herr Kommissar". Bei der "Moritat von Mackie Messer" sang auch mancher im Publikum leise mit "…und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht."

Ein Krimi steht noch aus

Anne Kiel, die erst vor kurzem aus Berlin nach Erkner gezogen ist und jetzt das kulturelle Angebot vor Ort erkundet, hatte Spaß an dem Schurken-Gesang. "Mir war gar nicht bewusst, dass es so viele Lieder gibt, bei denen es sich um Kriminelles dreht", sagte sie. Das Lied "Der Mörder ist immer der Gärtner", nach dem die Revue benannt ist, stammt übrigens von Reinhard Mey. Es ist eine Parodie auf die Stereotype in Kriminalromanen, denn jeder Krimileser weiß – am Ende ist nicht der Gärtner der Mörder, sondern immer … der Butler. Oder etwa nicht?

Und noch ein Tipp: Das Berliner Kriminal Theater gastiert am 6. Juli ab 18 Uhr noch einmal in Erkner, dann mit der Kriminalkomödie "Zwei wie Bonnie und Clyde". Es ist die letzte Veranstaltung im diesjährigen Gartenbühnen-Programm.