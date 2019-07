Vollsperrung Auf der L 35

Nadja Voigt

Harnekop/Haselberg (MOZ) In den Sommerferien stehen gleich mehrere Baustellen an. So wird auch ab Mitte des Monats auf der L 35 zwischen Harnekop und Haselberger Kreuzung ein Durchlass instandgesetzt. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich zwei Wochen dauern. Die Arbeiten werden von der Firma TSU Müncheberg ausgeführt. Die Baumaßnahme, so der Landesbetrieb Straßenwesen, erfolgt unter Vollsperrung der L 35 zwischen Harnekop und Haselberger Kreuzung. Der Verkehr wird über die L 33 von Prötzel in Richtung Schulzendorf und dann über die L 341 und umgekehrt umgeleitet. Die Länge der Umleitungsstrecke beträgt rund 20 Kilometer.