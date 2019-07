Für die Taufe in der Kirche Staub gewischt

Ines Weber-Rath

Altfriedland (MOZ) Etwa 15 Christen aus der Kirchengemeinde und Mitglieder des Fördervereins der Klosterkirche Altfriedland sind am Sonnabend dem Aufruf zum Arbeitseinsatz in die Kirche gefolgt. Deren Innenausstattung war von einer Staubschicht überzogen. Der Schmutz stammte von den Arbeiten zur Dachsanierung und war durch die Decke gedrungen. Mit Staubsauger, Besen und Wischlappen rückten die "Putzteufel" dem Staub zu Leibe. "Am Sonntag gibt es eine Taufe. Da soll alles sauber sein", erklärt Christiane Arndt-Pernau den Hintergrund.