Grün-Weiße gelingt im letzten Moment der Klassenerhalt

Udo Plate

Bad Freienwalde (MOZ) Riesenjubel bei den Tennis-Herren des TC Grün-Weiß Bad Freienwalde. Grund der überschwänglichen Freude ist der auf dem letzten Drücker mit dem 5:4-Auswärtserfolg im Grunewald beim TSV Blau-Weiß Berlin III erreichte Klassenerhalt in der Bezirksliga, Gruppe B. Die Kurstädter schickten mit dem Auswärtserfolg den direkten Kontrahenten eine Liga tiefer und feierten noch in der Hauptstadt zum Saisonausklang das Happy-End.

Der Kurstädter Rico Hörnke sorgte gegen Andreas Weidlich für die 1:0-Führung. In einer abwechslungsreichen Begegnung geriet Hörnke zunächst mit 0:1 in Rückstand, um sich in der Folgezeit aber merklich zu steigern und im Tiebreak mit 11:9 durchzusetzen. Weniger Glück hatte indes Torsten Fredrich, der sich nach heftiger Gegenwehr dem Berliner Joachim Köhler mit 0:2 geschlagen gegen musste.

Jahnke mit Verletzungspech

Für die neuerliche Führung der Gäste sorgte Topspieler Rolf Jahnke. In einem wahren Tennis-Krimi musste der Bad Freienwalder gegen Frank Schulkamp an seine Grenzen gehen. Am Ende langte es zu einem 2:1-Erfolg im Tiebreak. Allerdings zog sich Jahnke eine Verletzung zu und konnte zum Doppelspiel nicht mehr antreten. Im vierten Einzel biss sich Patrick Pietsch am Lokalmatadoren Alexander Eisen die Zähne aus. In einem auf hohen Niveau stehenden Spiel zog der Bad Freienwalder mit 2:6 und 7:6 den Kürzeren und konnte den abermaligen Ausgleich der Berliner nicht verhindern.

Golds Sieg war Gold wert

Auch in der Folgezeit konnte sich keine Mannschaft absetzen. Vielmehr gerieten die Gäste erstmals ins Hintertreffen, da Detlef Zenker gegen Berlins Oliver Pauly glatt mit 0:2 unterlag. Einen Schokoladentag hatte indes Lorenz Gold erwischt, dessen deutlicher 2:0-Sieg gegen Ado Lehne für die Kurstädter Gold wert war. Dementsprechend ging es mit einem 3:3-Remis in die Doppelspiele.

Mit einem wahren Kraftakt rangen Torsten Fredrich und Detlef Zenker das Berliner Duo Joachim Köhler und Max Sturm in einem mitreißenden Spiel nieder. Im Tiebreak sicherten sich die Gäste den Triumph. PatrickPietsch und Burkhard Hillert standen gegen Marcel Manasse auf verlorenem Posten und unterlagen chancenlos mit 0:2.

Für die Entscheidung zu Gunsten der Bad Freienwalder sorgten Rico Hörnke und Lorenz Gold. Das "Dreamteam" hielt Frank Schulkamp und Alexander Eisen mit 2:0 in Schach. Verlief das Spiel im ersten Satz mit 6:4 noch ausgeglichen, entzauberten die Kurstädter die Berliner im zweiten Durchgang mit einem 6:3-Erfolg. Der Rest war ausgiebiger Jubel über den Klassenerhalt, während die Gastgeber den ungeliebten Gang in die nächsttiefere Liga antreten müssen.