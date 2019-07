MOZ

Bernau (MOZ) Bei einem Unfall auf der Albertshofer Chaussee in Bernau sind am Sonnabend zwei Menschen verletzt worden. Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer hatte laut Polizei beim Linksabbiegen den Gegenverkehr nicht beachtet und war mit einem entgegenkommenden Skoda kollidiert. Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer und den Autofahrer in ein Berliner Krankenhaus. Für die Dauer der Rettungsarbeiten war die Straße gesperrt.