Słubice bald schuldenfrei

Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Beim Thema Haushaltsbilanz sind die Hälften der Doppelstadt wie Yin und Yang, scheint es: In Frankfurt wurde gerade ein Plan beschlossen, um den über 100 Millionen Euro großen Schuldenberg der Stadt abzutragen, derweil schreibt man im Słubicer Rathaus bald schwarze Zahlen.

Höhere Einnahmen als geplant, geringere Ausgaben als geplant – Ende 2018 war das Minus in der Gemeindekasse auf 8,3 Millionen Złoty geschmolzen – keine neun Prozent vom Gesamthaushalt – was für eine entspannte Stimmung bei der Stadtratssitzung am Donnerstag sorgte. Und dass, obwohl die Tagesordnung einem Jahresabschluss-Marathon glich. Zentral darin: der Tätigkeitsbericht des Bürgermeisters, dessen Entlastung sowie ein Vertrauensvotum durch den Stadtrat. Mariusz Olejniczak gewann dies erwartungsgemäß mit 14 von 15 möglichen Stimmen.

Als "Null-Zustand" bezeichnete Stadtratsvorsitzender Grzegorz Cholewczynski den vorgelegten 106-seitigen Bericht zum Zustand der Gemeinde. "Im nächsten Jahr werden wir wissen, was sich geändert hat", sagte er. Denn das von Kämmerer Rafał Dydak als "gelungen" bezeichnete Haushaltsjahr 2018 fällt zum geringsten Teil in Olejniczaks Zeit als Bürgermeister, die im November begann, sondern vielmehr in die Ära Ciszewicz. In der Diskussion wurde daher auch auf dessen Amtsperiode zurückgeblickt.

Belief sich das Defizit bei einem 97 Millionen Złoty schweren Haushalt (knapp 23 Millionen Euro) auf gut acht Millionen, sah dies 2011, dem ersten Jahr unter Ciszewicz, noch anders aus: Eine Schuldenquote von 76 Prozent bei einem deutlich geringeren Haushalt von 56 Millionen Złoty. "Ein guter Trend", bilanzierte Ratsmitglied Bernard Jasiewicz. Bis 2025 sollen die restlichen Schulden abgebaut sein.

Im letzten Jahr sanierte die Stadt zahlreiche Straßen, Gassen auf dem kleinen Basar wurden teilweise überdacht und der Oder-Radweg von Nowy Lubusz bis zur Gemeindegrenze fortgesetzt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass manche Pläne auf Eis gelegt werden mussten, weil es Probleme mit den ausführenden Firmen gab oder die Baukosten stiegen, etwa in Sachen Kleistturm oder beim Bau einer Schulturnhalle. Dadurch fielen Ausgaben geringer aus als geplant.

Der als Einzelkandidat in den Stadtrat gewählte Daniel Szurka enthielt sich beim Vertrauensvotum für Olejniczak, der vor dem Bürgermeisteramt Stadtratsvorsitzender war. Szurka wollte eine gewisse Kritik ausdrücken: "Die Stadt hat zu wenig Mittel von außen für Investitionen eingeworben, manche gar nicht umgesetzt. Außerdem fehlen Lösungen für unsere immer mehr verstopften Straßen", sagte er.