Anke Beißer

Hartmannsdorf (MOZ) Sommerzeit ist Dorffestzeit. Musik, leckeres Essen und Unterhaltung sind dabei wichtige Zutaten. Am Sonnabend wurde in unserem Region in drei Dörfern gefeiert. In Neuendorf im Sande ernteten "Die bösen Teufel" – Michelle, Jelena, Madisen und Annalena (v.l.) aus Heinersdorf – für ihren Auftritt am Nachmittag viel Beifall.

Das Jugendclub-Team versorgte die Festbesucher zudem mit Eis. In Hasenfelde bereicherten die Dorfbewohner Ihr Fest mit 20 Kuchen und Leckerem vom Grill. Und in Hartmannsdorf wurde nicht nur am Bürgerhaus gefeiert. Die Gäste wurden auch zu einer kleinen Ausfahrt mit Traktor und Hänger eingeladen. In allen Orten wurde die Geselligkeit bis weit in den Abend hinein genossen.