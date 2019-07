Betroffene erstmals im Fokus

MOZ

Bad Freienwalde Wer wurde von den sowjetischen Geheimdiensten zwischen 1945 und 1955 in Bad Freienwalde verhaftet und wie erinnern wir uns daran? Diese Frage möchte die Walther-Rathenau-Stift gGmbH am 6. Juli ab16 Uhr im Teehäuschen des Schlosses Freienwalde, Rathenaustraße 3, stellen.

Am 9. März stellte im Teehäuschen der Historiker Dr. Andreas Weigelt sein Buch: "Vorwurf Aktiver Nazi, Werwolf oder Agent. Die Verhaftungspraxis sowjetischer Geheimdienste in und um Bad Freienwalde 1945–1955" vor. Er hatte die Namen von 319 Bürgerinnen und Bürgern aus Bad Freienwalde und Umgebung recherchiert, die zwischen 1945-1955 von sowjetischen Geheimdiensten dort verhaftet wurden.

Erinnerung ans eigene Schicksal

Etliche Teilnehmer der Veranstaltung waren selbst Betroffene oder kannten die damals Verhafteten. Sie hätten gerne selbst etwas zum Gespräch beigetragen. Deshalb werden ihre Erinnerungen an das eigene Schicksal und an die anderen Verhafteten im Zentrum einer zweiten Veranstaltung in Bad Freienwalde stehen.

Die Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, Maria Nooke, und der Geschäftsführer der Walther-Rathenau-Stift gGmbH, Reinhard Schmook, laden dazu ein, das Gespräch an Ort und Stelle fortzusetzen, bei dem jedoch diesmal alle Anwesenden zu Wort kommen sollen.